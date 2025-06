"DUVA"; la despedida del atleta que retrata su legado en documental del FICG

Germán Sánchez "Duva" es uno de los atletas más importantes que Jalisco ha dado a México; clavadista profesional, su habilidad indiscutible para maniobrar su propio cuerpo en el vacío de la caída libre, como una flecha certera antes de tocar el agua, lo llevó a ser doble medallista olímpico, en Londres en 2012, y en Río de Janeiro en 2016.

No obstante, una lesión fulminante en su rodilla detuvo su carrera durante las épocas de Tokio 2020, pero no su determinación de regresar a los segundos suspendidos en el aire. De modo que cuando se aproximaron los Juegos Olímpicos de París 2024, el "Duva" enfocó todos sus esfuerzos para volver a la plataforma, y despedirse de una vez y para siempre, pero con la frente en alto, del deporte que le cambió la vida.

Durante este camino de preparación física, mental y emocional, una casualidad feliz lo llevó a conocer a Jonathan Álvarez, un joven estudiante del ITESO que, debido a un proyecto escolar, se encontraba en la búsqueda de un atleta para documentar su camino rumbo a París. Hasta entonces, Jonathan jamás había escuchado el nombre de Germán Sánchez, ni sabía de sus hazañas en el aire, ni sus maneras limpias de penetrar el agua, que le valieron dos medallas. Tanto el atleta profesional como el cineasta en ciernes coincidieron en sus respectivas trincheras, y se dedicaron a documentar en el metraje el otoño del clavadista en su entrega sin límites para llegar a París.

"Duva" es el resultado apasionante de esta mancuerna inesperada, un documental que tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional del Cine en Guadalajara (FICG), y que además compite en la categoría Hecho en Jalisco.

En conversación exclusiva con EL INFORMADOR, Germán Sánchez comparte cómo este largometraje es una carta de amor y de despedida al deporte al que le entregó el corazón de lleno, una exploración de su fe y de su lucha, y un testimonio que espera sirva de legado para los jóvenes atletas del futuro. Un cierre de broche de oro para su trayectoria que no hubiera podido lograrse de no haber sido por la visión de Jonathan Álvarez, y del esfuerzo de Paulina Cázares, también estudiante del ITESO, y que produjo la película.

“Hoy en día se usa mucho esa palabra de que todo fue "orgánico", "natural", y creo que así fue. Todo surgió por Jonathan”, comenta el atleta. “Tenemos una nutrióloga en común, y fue ella quien me habló de él; Jonathan había publicado en sus redes que buscaba atletas que quisieran hacer un documental. Yo le escribí y le dije que me interesaba. Le conté que me estaba preparando para los Juegos Olímpicos, aunque también fui honesto: estaba en proceso de recuperación de una lesión, pero mi idea era retirarme en los Juegos. Le dije que si le interesaba la historia, con gusto me sumaba. De ahí nos pusimos de acuerdo, él fue a mi lugar de entrenamiento y, después de conocernos, me dijo que sí le gustaría trabajar conmigo. Y así fue como empezamos el rodaje. Todo fluyó muy bien. Encajó perfecto con mi grupo. En el equipo de clavados, todos saben quién es Johnny. Ya no es “el que viene a grabar”, ahora ya es parte del equipo. Incluso otros atletas de otros estados ya tienen relación con él. En mi casa también ya es parte de la familia. Ha ido a comer más veces con mi mamá que yo mismo”, bromea Germán Sánchez.

Jonathan Álvarez, el joven director del documental, se entregó de lleno a la lucha del “Duva” por llegar a los Juegos Olímpicos de París. Tanto, que el atleta no se tentó el corazón e incluso puso al estudiante a entrenar para que formara parte completa de la experiencia. No era su intención crear un documental romántico que idealizara la vida de Germán, sino cómo el medallista se enfrentaba a lo que le traía la vida.

“Desde el inicio, sabíamos que queríamos un documental diferente, queríamos estar realmente ahí. La premisa siempre fue acompañar: estar en los entrenamientos, vivir el proceso”, comparte el director Jonathan Álvarez. “Incluso hubo días en los que Jonathan entrenó conmigo. Un día hicimos pierna juntos. No era solo llegar, grabar y ya, sino ser parte del camino. Al principio había dos caminos posibles para el documental: una historia idealizada al estilo Hollywood, donde el atleta logra todo contra todo pronóstico. Pero como decía Germán, la realidad es otra. Uno tiene que adaptarse a lo que la vida trae, incluso cuando las noticias no son buenas. El documental fue cambiando conforme avanzábamos, y creo que lo que terminó siendo es mucho mejor que lo que habíamos imaginado al principio”.

“El Duva” más allá del deporte

El documental no solo muestra a Germán Sánchez como deportista, sino también como ser humano; la lucha contra el peso del tiempo y los tropiezos de su propio cuerpo, el testigo de su determinación, su aceptación de que aquella competencia sería la última: su despedida de los clavados. El largometraje, por otro lado, es una mirada a la fe que el medallista considera determinante en su carrera, a la búsqueda constante de la esperanza, y a su motivación para servir de ejemplo a otros.

“Yo fui el protagonista del documental, sí, pero también está mi faceta como esposo, como papá, como amigo. Y creo que otra parte importante es mi rol como referente para la siguiente generación. Soy el más grande del equipo, el de más experiencia, y ahora siento que me toca pasar la estafeta. No solo dentro del agua o en el gimnasio, sino también en la vida”, comparte el “Duva".

“Saber que en algún momento pude haberle ayudado o inspirado, es algo que me llena. Algo que se toca mucho en el documental es el tema de la fe. Soy un hombre de fe, y eso es algo que se refleja. Todos los días oro y le pido a Dios que me guíe. Confío en que todo tiene un propósito. Mi historia no puede contarse sin hablar de la fe. Desde niño crecí con eso: mi papá y mi mamá son pastores, crecí en una cuna cristiana. Aunque, claro, también pasé por etapas difíciles. En mi adolescencia no quería saber nada de la iglesia. Pero el deporte me ayudó a reencontrarme con ese Dios del que tanto me habló mi papá”.

Para Paulina Cázares, productora de “Duva” el documental ha sido una experiencia que le cambió la vida, y que nunca esperó que le brindara tanto crecimiento, tanto personal, como profesional. La fe que ha sido guía en la vida de Germán también fue un lucero para ellos como estudiantes; algo que ahora los trajo a uno de los eventos cinematográficos más importantes de México, y del que forman parte.

“La verdad ha sido algo muy sorpresivo para todos. Estamos muy agradecidos. Creo que este proyecto nos recuerda que no estamos tan lejos de lograr cosas grandes. Muchas veces pensamos en los grandes directores o las productoras importantes como algo lejano, casi inalcanzable. Pero esto demuestra que se trata también de creer y arriesgarse”, asegura la joven productora. “No hay que perder la fe. Hay que tener esa esperanza de que sí puedes acercarte a este tipo de proyectos y participar en festivales de gran nivel. No es algo imposible, y eso es muy poderoso. Eso lo cambia todo. Solemos ver los procesos cinematográficos como algo muy lejano, como si los directores vivieran en una torre de marfil. Pero en realidad, éramos nosotros mismos en la escuela, editando en las mismas computadoras con las que hacíamos tareas en tercer semestre. Y ver que con eso logramos estar en uno de los mejores festivales de cine de México es impactante. Nos dio mucha confianza de que estamos haciendo las cosas bien”.

Jonathan Álvarez (izq), Paulina Cázarez (centro) y Germán Sánchez "Duva" (der)

Germán Sánchez “el Duva” era consciente de que este documental sería su despedida. Que en el metraje estaba dejando el último testigo de su lucha y de su esfuerzo. No hay reproches ni sentimientos agridulces: nunca llegó a París. No obstante, se dice agradecido, porque el largometraje es el resultado del sueño: el suyo, el de los jóvenes cineastas, y en el de las personas que espera inspirar, motivar y marcar. “Duva” es el cierre digno de su carrera.

“Siempre he querido que mi vida sirva para inspirar a otros a cumplir sus sueños. Y este proyecto tiene dos dimensiones muy valiosas para mí. La primera: ver cómo ellos, a través de esta historia, también están cumpliendo un sueño”, comparte el medallista, conmovido. “Yo, en su momento, quise ser uno de los mejores del mundo, soñé con ganar una medalla olímpica. Sé lo que se siente tener ese deseo. Ver que estos jóvenes —Jonathan, Paulina y todo el equipo— están cumpliendo su sueño me llena de orgullo. La segunda: no se trata solo de contar una historia de éxito. Como decía Jonathan, se trata de inspirar también en los momentos difíciles. La gente sabe que al final no llegué a los Juegos Olímpicos, pero aun así quedó algo importante. Para mí, este documental representa un cierre muy digno de mi carrera. Es un reflejo de todo lo que he entregado al deporte. Yo sabía que este sería mi último proceso. Después de París, ya no iba a seguir en los clavados, pasara lo que pasara. Por eso, quería dejar algo especial, algo valioso, de este “último baile”, de este “último salto”. Y hoy, aquí está. Es un hecho. Esto demuestra que cuando realmente te propones algo, las cosas se dan. Tal vez no soy el primero en tener un documental, no lo sé, pero sí sé que ya dejé una marca. Quizá el próximo año o en los que vienen, otro atleta diga: “Yo también tengo mi documental”. Pero el Duva ya dejó su huella. No solo en la plataforma de clavados, sino ahora también, en el cine”.

“Duva” tendrá tres proyecciones durante el Festival Internacional del Cine en Guadalajara:

8 de junio, 12:30 h, Cineteca FICG - Sala 01 Guillermo del Toro, Con sesión de preguntas y respuestas.

9 de junio, 20:00 h, en La Rambla Cataluña. Evento gratuito

10 de junio, 20:00 h, Cineforo. Con sesión de preguntas y respuestas.

