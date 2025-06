El escritor y crítico del cine, Alfredo González presentó hoy su libro “Lars von Trier contra el mundo”, de la editorial Fideicomiso para La Cineteca Nacional, en donde interpreta la filmografía del cineasta danés como una filosofía en imágenes de la crisis del mundo.

La presentación del libro se llevó a cabo en la librería Carlos Fuentes como parte de las actividades por el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) en compañía de Fabiola Alcalá, quien fue la moderadora del evento.

Para González, el polémico cineasta es fundamental para pensar en el cine de nuestra época desde un enfoque no comercial, justo por ello el libro está escrito con un estilo no académico con el objetivo de que sea accesible para todos aquellos que se interesen por Von Trier.

Más allá de las diversas ficciones narrativas que podemos encontrar en las películas de Von Trier, González propone que su filmografía se trata de una forma radical del pensamiento y de un fracaso organizacional del mundo.

La crisis del mundo de Von Trier

Aunque Von Trier cuenta con películas que son fáciles de reconocer que tienen una narrativa sobre el tema, ya sea por sus historias en relación con demonios y naturaleza que dan la pauta postapocalíptica, para Alfredo González no es la única forma en que el cineasta percibe el fin del mundo.

"Empecé a pensar en el modo que el mundo se piensa como una etiqueta o como un concepto para reconocer una dimensión simbólica que podemos comprender de la realidad, o sea, el mundo como una categoría distinta de la realidad en cierto sentido porque sería como la articulación simbólica de la realidad", detalló el crítico.

Por ejemplo en "Ninfomanía" (2013) donde como su nombre lo dice la protagonista se asume como ninfomana, está convencida que su sexualidad no puede ser comprendida simbólicamente, " y eso me pareció como una manera interesante de pensar la crisis del mundo, ahora en el sentido de acceso simbólico al mundo, hay elementos que no pueden tener un lugar estable en el mundo simbólico", aseguró .

Gonzáles mira más allá del cine de Von Trier

El cineasta suele agrupar su filmografía en trilogías, como son "Rompiendo las olas" (1996), "Los idiotas" (1998) y "Bailando en la oscuridad" (2000), además de contar con un documental "Las cinco obstrucciones" (2003) y algunas películas de forma individual, por ejemplo, "El jefe de todo esto" (2006), en estas dos ultimas, González plantea un vínculo que las relaciona, a través de la autoridad.

"Aunque yo no haya visto que lo haya dicho Von Trier o incluso los comentaristas, creo que vienen de la mano, que los géneros no coinciden ni nada, pero se trata de un asunto de la autoridad, ese es mi argumento en ese capítulo, digamos que es el último capítulo que dice aquí hay algo que las conecta a estas dos, aunque no esté conectado por Von Trier" detalló.

Sobre el autor

Alfredo González Reynoso tiene una licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana (UABC) y es maestro en Estudios Culturales (El Colef), actualmente es doctorante en Filosofía (UMSNH) y profesor en Filosofía y en Artes Visuales (UABC), donde imparte clases sobre estética, semiótica y crítica de arte.

Además es escritor de arte fronterizo y crítica cinematográfica, en ello se incluye la presentación del libro: "Lars von Trier contra el mundo”.

MF