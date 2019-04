Los mil sonidos de E.J. Strickland

El baterista E.J. Strickland es el siguiente invitado dentro del ciclo New York Jazz All Stars, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Vía telefónica, el ecléctico músico de jazz comentó sobre el repertorio que interpretará en su visita: “Tocaremos canciones de mi disco más reciente, ‘Warriors for Peace’; se lanzó en noviembre del año pasado. Todos los temas son originales, composiciones mías. En los conciertos tocamos algunos standars de jazz también”.

In “This Day” y “The Undying Spirit” son otros placas de su discografía. Sobre la composición y evolución de su estilo, comentó: “Es un proceso natural que no sabría describir. Sé que cuando escribo para un disco ha sido una inspiración distinta. El primer disco fue para presentarle a la gente mi sonido, una buena documentación sonora de lo que puedo hacer como baterista y compositor, ese fue el objetivo. Con ‘The Undying Spirit’ tuve otro objetivo, capturar mis acercamientos como músico y mis ganas de avanzar. También escribo con la meta de mostrar mis capacidades como baterista, por eso hay muchos solos de batería. En ‘Warriors for Peace’ la inspiración son los tiempos modernos que vivimos: la elección del presidente, otros temas en el mundo. Necesitamos tener conocimiento de lo que pasa. Hice un álbum con composiciones como una canción de amor, de búsqueda de paz e igualdad, en contra de las cosas negativas entre las que vivimos”.

E.J. Strickland tiene una influencia variopinta, con guiños a sonidos de muchos géneros: “Tuve la suerte de tener un padre metido en muchas cosas, musicalmente. Fue músico también, percusionista de orquesta cuando era joven. Estudió leyes, pero la pasión por la música estuvo presente”.

“Siempre tenía lo mejor de cualquier estilo de música que le interesaba: si era R&B tenía a Stevie Wonder, si ponía jazz era Miles Davis y John Coltrane, o heavy metal, con Led Zeppelin. Crecí inmerso en la música de esa manera, mucho más en jazz porque fue lo que me enamoró. También me clavé en otros tipos de corrientes. Mi sonido viene de ahí, soy un resultado de todo ese eclecticismo, eso es lo que me hace como músico”.

El baterista originario de Miami también tiene un hermano que se dedica profesionalmente al jazz, Marcus Strickland: “Cuando aprendía a tocar mi instrumento y trataba de tocar jazz tuve la gran oportunidad de tener a alguien a un lado para apoyarme, mi hermano. Practicábamos mucho cada quien por su cuenta, pero también juntos, esforzándonos por ser mejores. Hemos tocado juntos, también hemos vivido situaciones muy diferentes”.

Enseñar, su otra pasión

Además de la composición y los conciertos, E.J. dedica su tiempo a la docencia del jazz, una faceta que presentará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas previo presentación:

“En la clase me presento con la banda, tocamos y describo qué hacemos como grupo con la música. Eso genera preguntas de los estudiantes. Con las preguntas llega el intercambio. Me gusta subir a estudiantes para que toquen. Me gusta comentar sobre su estilo frente al resto de los estudiantes, porque así se aprenden los demás también. Trato de que exploren todas las opciones: muchas veces los estudiantes sienten que no pueden alcanzar sus metas, quiero darles la oportunidad de que sepan las muchas opciones de hacer este tipo de música. Se trata de expresarse”.

La cita para la master class es a las 17:00 horas.

Una cita imperdible

E.J. Strickland en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, jueves 4 de abril: Master class, 17:00 horas (entrada gratuita, previo registro); concierto: 21:00 horas (boletos de $250 pesos a $400 pesos).