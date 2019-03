Una noche de jazz con Aunt & Uncle

Después de una exitosa temporada de seis conciertos el año pasado, Aunt & Uncle Jazz regresa a los escenarios en su formato de quinteto para ofrecer una velada donde la música y el gozo van de la mano. La cita para este evento es el viernes 5 de abril en el Teatro Vivian Blumenthal, recinto en el que el oído podrá deleitarse con las melodías del proyecto que surgió de la conjunción de talentos de Ana Sandoval, pianista y cantante, y Alejandro Castro, contrabajista y director musical.

Tras haber empezado con el formato de dueto, los músicos decidieron invitar a otros colegas para darle un matiz diferente a su propuesta: Ronald Rivero, pianista cubano, Carlos Villegas en la batería y Daniel Benítez con el saxofón completan el quinteto que tocará ese viernes.

Sandoval cuenta en entrevista cómo comenzaron con este formato: “Para los conciertos pasados empezamos a trabajar el año pasado con músicos invitados. Nos fue muy bien, nos gustó mucho cómo funcionaba el ensamble como quinteto”.

Así, pasaron de ser un dueto de bajo-piano a un quinteto de jazz, hecho que ofrece un abanico mayor de sonidos y, por ende, amplían su oferta musical. Al respecto, la pianista detalla: “Algo bueno de agregar a los músicos es que el baterista alterna con percusión latina. Además del sonido del jazz exploramos también el sonido del bolero, de la bossa nova: un tinte más latino al jazz. Y con el sax le sacamos más jugo al repertorio del swing y jazz”.

La cantante agrega que además de los diversos sonidos, también cada uno como músico aprende del otro: “Todos somos licenciados en música, cada uno por su cuenta. Alejandro y yo estudiamos composición de música, Daniel Benítez estudia en la UdeG. Está chavo, es lo padre, tenemos una mezcla de gente ya muy experimentada, por ejemplo Ronald Rivero, quien estudió en la Escuela Nacional de Cuba, con posgrados en varios lugares, ha tocado en todo el mundo. Es lo bueno, tener músicos experimentados y músicos que van empezando, pero que se nota que traen el estilo y la música a flor de piel. Y a parte de que cada uno tiene su estilo, nos enriquecemos al tocar en el ensamble”.

Conciertos variados

Así tuvieron una temporada el año pasado en el Estudio Diana, donde ofrecieron seis conciertos a partir de agosto, en los que fueron cambiando de repertorio dentro de los subgéneros del jazz.

Ana recordó que el Estudio Diana se llenó en cada presentación: “Por un lado decíamos ‘Qué miedo, ¿qué tal que nadie va a los conciertos?’. Fue una grata sorpresa la respuesta del público, esperamos tener el mismo éxito que tuvimos el año pasado. Los géneros que tocamos no son los que se suelen oír todo el tiempo en el radio, salvo en estaciones especializadas. La gente está abierta, es una buena oportunidad para mantener vivos estos géneros”.

Igualmente, para quienes ya los hayan visto, una virtud de Aunt & Uncle Jazz es que cada presentación varía, pues buscan que “cada concierto tenga repertorio nuevo, sobre todo por ser intérpretes”, comenta Ana. Solo hay unas pocas canciones que sí coinciden, como “La vie en rose” de Edith Piaf y “I’ve got you Under my Skin”, dos de sus temas clásicos. A la par de ver un concierto diferente: “Siendo un género de mucha improvisación a veces lo que tocamos es resultado de lo que toca el otro”, agregó la pianista y cantante.

En cuanto a composiciones propias, varios de los integrantes de la agrupación han estudiado composición: “Es la idea, eventualmente va a haber una mezcla de música propia, además de seguir interpretando estas piezas del acervo cultural de este género”.

Entre familia

Del nombre familiar del proyecto, Aunt & Uncle Jazz, Ana platicó que surgió por su sobrino recién nacido, quien dejaba de llorar cuando escuchaba los sonidos del jazz que interpretaban ella y Alejandro: “Nos escuchaba tocar o ensayar y se quedaba callado, como poniendo atención. Se nos hizo padre, somos sus tíos del jazz. Así se quedó. Nació el niño junto con el proyecto”.

¡Asiste!

Aunt & Uncle Jazz en el Teatro Vivian Blumenthal/ Viernes 5 de abril/ 21:00 horas/ Boletos en: Empathy Store (Av. Montevideo 3181), Café 48 (Morelos 2048, Col. Ladrón de Guevara) y School of Rock (Av. Guadalupe 5075).