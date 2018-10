Los hallazgos de la lengua de Laura García

Las palabras acompañan al ser humano cada día, sean orales o escritas, estamos rodeados de ellas y nos ayudan a develar el mundo, a nombrarlo y conocerlo. Laura García, del programa “La dichosa palabra”, es consciente de lo que éstas pueden hacer por nosotros, por lo que ella se declara una enamorada de ellas y siempre está dispuesta a ampliar su vocabulario.

“Yo, debido a mi profesión y también a mi curiosidad, siempre voy como captando palabras, porque leo libros o estoy editando textos, entonces continuamente me encuentro con palabras que no conozco y por necesidad y también curiosidad las busco, investigo su significado, su procedencia, o descubro significados desconocidos de palabras conocidas. Y las voy anotando aparte, ya sea para alguna columna futura o para el programa, para cuando se necesiten”, cuenta en entrevista.

Las anotaciones de descubrimientos nuevos se hicieron eternas, sin embargo, la mayoría eran “relacionadas a cuestiones muy técnicas, especial, digamos muy de gremio”. Aunque éste no era el caso de todas, lo cual causó sorpresa en la caza palabras: “Otras hacen referencia a objetos o acciones cotidianas, que yo hacía en el día a día, con frecuencia, y me llamaba la atención que yo, tan rodeada de palabras, no conociera palabras que se referían a cosas tan básicas, normales y comunes, por lo que empecé a hacer otra lista basada en la primera, que eran de las desconocidas y curiosas, éstas que me parecían joya”.

La nueva lista la compartía continuamente a través de Twitter, “cuando recién había abierto mi cuenta. Las publicaba porque me parecía muy curioso que estuviéramos rodeados de palabras y que no supiéramos cómo se llaman, y no me refiero a cosas muy específicas, como las piececitas que conforman un reloj o partes del cuerpo… sino objetos y acciones bastante normales”.

Adoptar palabras

Estas palabras ahora conforman “Funderelele y más hallazgos de la lengua” (editorial Destino), libro conformado no solo por palabras y sus respectivos significados, también ilustraciones y una ocurrencia de la autora: “También lo acompaño de un texto”, son ensayos breves que explican “el por qué las adopté, cómo empecé una historia con ellas y esta relación afectiva que luego uno tiene con ciertas palabras ya sea porque recuerdan a personas, momentos buenos, malos o importantes y entonces hacen un click que permiten que se memoricen y que se adopten”.

Laura García seleccionó las palabras para “Funderelele” con base a “cómo se veía, cómo se escuchaban y también por la historia que me une a ellas: no solo que la palabra tuviera un sentido, sino una historia de fondo que me hiciera escribir los ensayos breves que las acompañarían de una forma más real y sincera, ahí fueron naciendo poco a poco, al final fueron 71, todas me gustan por alguna razón” que el lector podrá descubrir página tras página.

Una invitación al juego

Con “Funderelele”, Laura García invita al lector “conocer una nueva palabra, que se adopte, empezar una historia con ella o recordar las historias que ya tienen, crear una relación de vida con ella, porque las palabras nos acompañan, nos ayudan a expresar mejor nuestro mundo, a decidir quién eres, hacer una buena carta de presentación frente al mundo y bueno, si la lectura de una o de todo el libro te permite aderezar una sobremesa, yo me doy por bien servida y estaré orgullosa de darle un poco de vida a las que según yo estaban metidas en un baúl dormidas y que de alguna manera al pronunciarlas y usarlas volvemos a darles mucho color y fuerza”.

Cruzada por las palabras

“‘Funderelele’ es una de las primeras que surgió y una de mis favoritas, por eso se convirtió en portada. Varias no están en diccionario pero con el libro y al contagiar el uso podríamos registrarlo, tener avales por escrito, convertirlo en literatura y que algún día llegue a estar en el diccionario. Esa fue mi cruzada, de alguna manera con estas palabras y sobre todo lo que pretendo es demostrar que las palabras nos rodean, que no solo se encuentran en los libros y en las aulas, sino que uno puede encontrarlas de las maneras más inesperadas y fortuitas, y que se puede jugar con ellas”.

Más lecturas sobre el español

Título: “El español más vivo”.

Autor: Fundéu.

Editorial: Espasa.

En este libro, la Fundación del Español Urgente (Fundéu) ofrece 300 recomendaciones para hablar y escribir bien. se centra precisamente en ese español que aún no ha llegado a los diccionarios ni a las gramáticas, porque la lengua y sus hablantes son más rápidos.

Título: “Minucias del lenguaje”.

Autor: José G. Moreno de Alba.

Editorial: Fondo de Cultura Económica.

En este libro se tratan asuntos lingüísticos en breves artículos, desde diversas perspectivas científicas. Se presta particular interés a la lengua española y, muy especialmente, al español de México.

Título: “El buen uso de las palabras”.

Autor: Valentín García Yebra.

Editorial: Gredos.

Reúne una serie de textos periodísticos dedicados fundamentalmente a resolver problemas de lenguaje (sobre léxico, morfología, acentuación, ortografía, sintaxis, incorrecciones, galicismos, anglicismos, cultismos y traducción), a describir y valorar aspectos y elementos de la naturaleza. Siguiendo la máxima clásica de divertir y enseñar, Valentín García Yebra nos muestra, de forma amena y apasionada, las mil y una trampas de la lengua, siempre con el noble propósito de descubrir y rectificar nuestros malos usos del lenguaje.

Título: “Nuevo diccionario de dudas y dificultades de la lengua española”.

Autor: Manuel Seco.

Editorial: Espasa.

Obra concebida para responder a algunas de las mil pequeñas dudas que a los hispanohablantes de hoy se les pueden presentar en el uso de su lengua.

Título: “Las 500 dudas más frecuentes del español”.

Autor: Instituto Cervantes.

Editorial: Espasa.

¿Es correcta la expresión en base a? ¿Se dice superior a lo previsto o superior que lo previsto? En este nuevo libro se encuentran las respuestas a estas y a otras muchísimas preguntas que los hispanohablantes nos hacemos a menudo.

Título: “Diccionario de dichos y frases hechas”.

Autor: Alberto Buitrago Jiménez.

Editorial: Espasa.

La lengua está llena de expresiones para cuya interpretación o comprensión necesitamos filtros diferentes a los habituales, como históricos y sociolingüísticos.

Título: “Del léxico al discurso: la construcción gramatical del sentido del español”.

Autor: Sergio Bogard.

Editorial: El Colegio de México AC.

Este volumen ofrece 11 trabajos cuya temática se mueve desde la morfología léxica hasta la estructura de la información, del significado que porta y el que actualiza en el ámbito de la comunicación lingüística.

Título: “Diccionario de ideas afines”.

Autor: Fernando Corripio.

Editorial: Herder.

Herramienta de consulta, de múltiples usos y eficaz. Contiene más de 400.000 vocablos estructurados en una única lista hecha por orden alfabético para hallar una idea o una palabra de manera rápida y precisa.