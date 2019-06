"Los Arcos del Milenio" quedarían en manos de un ingeniero

Ayer, el escultor mexicano Enrique Carbajal, conocido como Sebastián, pasó por Guadalajara para brindar la charla “La geometría de Sebastián”, en el marco del aniversario de la Librería Carlos Fuentes; en entrevista, confirmó que recientemente se reunió con el Patronato Arcos del Milenio A.C., con la intención de concluir la escultura monumental, a la que le faltan los dos arcos de mayor tamaño: “Mi deseo es que se concluyan los Arcos, para cerrar ese capítulo… Que la vean tal cual, para que entonces sí la echen abajo, la critiquen y digan misa”.

Sobre la reunión que sostuvo, aclaró que fue “con amigos del Grupo Favier; platicamos que sería bueno retomarla otra vez; les dije que yo estaba con la mejor disposición y la mejor voluntad”.

El escultor comentó que no se habló de fechas para iniciar la obra o del presupuesto requerido, sólo que “se iban a volver a juntar para hacer una estrategia para reunir los fondos y salir adelante”.

El autor de la pieza señaló que ya no se vincularía con el proceso de la obra: “Yo nada más supervisaría, ya no voy a realizarla. Yo ya decidí que la haga un ingeniero, para que no hubiera especulación de que esté ganando. Ya les di el diseño, firmé que la obra está calculada. Que se haga con mi sistema; eso sí, que sea igual a como yo la realicé. Que se respete eso y la pueda construir un ingeniero, porque hay planos”.

A propósito de lo necesario para llevar a buen término los “Arcos del Tercer Milenio” (coloquialmente conocidos como los “Arcos del Milenio” y ubicados en el cruce de las Avenidas Mariano Otero y Lázaro Cárdenas), Sebastián abundó en las necesidades al trabajar esculturas de estas magnitudes: “Las obras monumentales, de gran formato, necesitan una gran capacidad ingenieril, un gran cálculo. Es una estrategia estructural que yo he creado, pero que de todas maneras debe estar un ingeniero que profesionalmente la avale y firme por la realización. Yo no soy ingeniero. También tiene mucho de arquitectónico, donde se conjuga la arquitectura, la ingeniería, la escultura, el diseño industrial. Son muchas disciplinas en una sola”.

Así mismo, el escultor recordó que ya se conoce públicamente el diseño de cómo se vería terminada la obra: “La pieza de los ‘Arcos del Milenio’ está diseñada en su totalidad, y está publicada con seis. Se ve tal y como debería de ser, pero en Guadalajara no está concluida: faltan dos arcos que son los más atractivos. Estamos luchando porque eso se concluya. Toda mi obra, a final de cuentas, siempre las he concluido”, agregó.

Convive con la polémica

Sebastián recordó que con los “Arcos del Milenio”, al igual que con otras de sus creaciones, la polémica ha estado presente: “Es un proceso muy ingrato, pero que uno tiene que resistir. Atacan al principio, dicen hasta de lo que nos vamos a morir. A veces cuando se da una novedad provoca una reacción, un escozor en la persona que la ve y termina diciendo ‘Qué es eso, cuesta mucho dinero, no sirve para nada’. Evidentemente, entre comillas, ‘no sirve para nada’, pero sí sirve para al espíritu y para la comunidad; además, se vuelve importante. Eso uno lo comprende, pero hay que asumir los ataques: va pasando el tiempo y poco a poco se asimila. Es parte de ese espíritu del ser humano, pero el que la hace tiene que resistir”, reflexionó.

Sobre la manera en que la gente se relaciona con las esculturas públicas, agregó: “Las vemos y nos emocionamos. Pero si los Arcos los viéramos completos, terminados, sería verdaderamente más emocionante, porque ya están perfectamente proporcionados, bien acabados. Ahorita están como a medias, aunque mucha gente no se da cuenta, cree que así son. Y así les gustan, así se han publicado ya”.

Finalmente, compartió que entre las esculturas que ha terminado recientemente está una en Chetumal: “Es una obra de 72 metros, incluso el presidente ya decidió que sea la sede de la Secretaría de Turismo. Es un gran honor, que se vuelva el punto del turismo”.

Cronología de los Arcos

1999: comienza el proyecto para celebrar el milenio.

2001: se concluyen los tres primeros arcos.

2005: colocan el cuarto arco.

