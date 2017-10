Lo importante es el mensaje

Nacido en una familia con antecedentes de caricaturistas - entre ellos su bisabuelo, Cayetano Caloca, y su tío abuelo, Rodolfo Caloca - Saúl Herrera, mejor conocido como Qucho, dejó la Licenciatura de Pintura para dedicarse a la caricatura, en la que lleva 20 años.

Desde 2013 fue invitado a colaborar en EL INFORMADOR, lo cual lo puso en una etapa completamente nueva. “Yo tengo mucho colaborando para El Tren, pero son cartones de deportes. Acá tengo que hacer un cartón político diario y eso es un gran reto para mí”.

A pesar de las dudas que tenía Qucho al inicio, asegura que el cartón político le gusta cada vez más, sobre todo en el ámbito local, en donde su personaje favorito, del momento, es el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez.

“Tuve la fortuna de que Alfaro llegara a la escena política y que iniciara a ser un contrapeso para el gobernador, porque a veces era muy aburrido ya estarle tirando todos los días al ‘gober’. Entonces, ahora ya tienes también el contrapeso, que funcionan muy bien los dos, porque los puedes confrontar o algo”.

Qucho admite que el tema para un cartón lo elige de último momento, ya que, muchas veces, la nota de la que más se va a hablar al día siguiente sale al final de día. Aunque, asegura que a lo largo de la jornada está atento a las noticias, para saber qué es lo que está pasando.

Para él, los mejores caricaturistas son Rius, Rogelio Naranjo, Trino, Falcón y Jis, a quienes admira e, incluso, acepta que muchos de sus dibujos, en sus inicios, se parecían a los de ellos.

“Los dibujos de Rius no me gustaban tanto, porque son monos más sencillos. A mí me gustaban los monos de Naranjo, que hasta llegan a parecer retratos. Entonces, trate de empezar a usar la técnica de Rogelio Naranjo, nunca lo logré, pero así empecé”

Su trabajo, dice, no es trabajo, “porque, en realidad, me gusta lo que hago y no me pesa”. Y prefiere realizarlo en lugares como la playa o el bosque, ya que lo inspiran y le permiten concentrarse mejor.

“Ahora con la tecnología, todo es más fácil, antes tenías que ir a la redacción y ahí laborabas y, al final, escaneaban tu acuarela. Hoy trabajas desde donde quieras y de ahí envías el trabajo”.

Lo que más le gusta de ser monero, asegura, es que puede expresar su opinión desde una representación artística. “Además, todos los días hago algo nuevo y todos los días son un reto. La inspiración llega de manera fácil o difícil, pero llega. A veces mis dibujos no son los mejores, pero lo importante es el mensaje que mandas”

Ahora, Qucho está pensando, además de continuar con las caricaturas que ya realiza, elaborar un libro con algunas de ellas.

Conoce a continuación a los moneros que han sido parte de EL INFORMADOR.

