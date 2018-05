Las ‘Históricas estructuras fantásticas’ de Eduardo Oz

El Edificio Arroniz, hogar de la Secretaría de Cultura de Jalisco, cambiará su estructura por una fantástica, gracias al artista Eduardo Oz, quien expondrá 24 obras abstractas de gran formato, éstas se colocarán en los pasillos de los tres pisos del recinto.

Sin embargo, ésas no son todas las piezas que tiene contempladas el artista, por lo que la exhibición partirá en un mes al Palacio Postal de Ciudad de México con 26 obras más, pues el proyecto sigue en desarrollo, afirma en entrevista Oz, y tiene la intención de llegar a 70 cuadros, entonces, buscará un recinto más grande para mostrar la totalidad del proyecto artístico.

La concepción de dichas obras abstractas surgió a partir de la percepción individual del artista plástico al encontrarse con edificaciones históricas y adentrase en la observación de éstas, ya fuera en casas antiguas o en edificios históricos. Las visualizaciones resultantes las plasma en pinturas abstractas, ricas en colores, tonalidades y texturas; con ellas, su propósito es transmitir emociones sobre los secretos y las esencias que esas estructuras guardan con el paso del tiempo.

“El proyecto nació a finales de octubre cuando vine a visitar el Edifico Arroniz, me sorprendió mucho la arquitectura y su remodelación. Se me ocurrió llevar a cabo este proyecto de ‘Estructuras Históricas Fantásticas’ y transformarlo a un lenguaje abstracto que pudiera transmitir no solamente la arquitectura de los lugares, también las estructuras de la ciudad, así como las de los edificios públicos y casas antiguas que al pasar te quedas con una impresión personal. En este caso quise plasmar en la obra mi percepción de los espacios en pintura abstracta”.

La libertad de lo abstracto

El artista tapatío señala que disfruta de estas piezas principalmente porque tienen mucha estructura y color, “me da cierto placer que a cada persona le puede causar una impresión diferente, cada espectador tiene su punto de vista y pueden interpretarlo de la manera que ellos gusten”.

La libre interpretación es una cualidad de la técnica del abstracto, técnica a la que Oz se dedica desde hace 17 años, pues en ésta encontró su sello personal; aunque en el pasado creó su arte de otras maneras, al respecto cuenta:

“Anteriormente estuve trabajando realismo y figurativo, pero eso fue hace mucho, ahora casi toda mi obra es abstracta, de repente puedes ver una figura sugerida, pero en sí es abstracta. A mí me encantan las texturas y las diferentes tonalidades que puedes llegar a adquirir con la técnica que estoy utilizando, estoy enamorado de ella, hay veces que quisiera hacer un rostro, pero si lo hago, termina siendo abstracto”.

Sobre su trayectoria

Eduardo es originario de Guadalajara, Jalisco, tiene 38 años de edad y es licenciado en Artes Visuales con orientación en Pintura. “Yo comencé con mi primera exposición en Casa Museo López Portillo, agradecido con el director Marco Antonio Hernández, él fue quien me abrió las puertas a mi primera expo individual y de ahí fui recorriendo espacios del gobierno, mi currículo consiste en sólo espacios públicos como el Ex Convento del Carmen, Casa Jalisco o Ciudad Universitaria de Los Altos, Jalisco. Entonces, he estado buscando lugares no exclusivos para la venta, sino más bien presentarle la obra al público y que sea para el espectador de manera gratuita”.

SABER MÁS

¡Asiste!

La inauguración de “Estructuras Históricas Fantásticas” será el viernes 25 de mayo en el Edificio Arroniz y estará expuesta hasta el 24 de junio. Podrá visitarse de lunes a viernes de 9:00 a las 17:00 horas. Entrada libre.