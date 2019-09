“La naranja mecánica” rompe con la pantalla

Uno de los clásicos más importante de la literatura, “La naranja mecánica”, de Anthony Burgess, que también se volvió un icono en el cine gracias a la visión fílmica del director Stanley Kubrick, ahora se adapta al teatro y la puesta en escena se desarrolla en México a cargo del productor Sergio Gabriel y el director Manuel González Gil. Dicho montaje llega al Teatro Diana el próximo 26 de septiembre con una única función, a las 20:30 horas, esperando conquistar al público tapatío como ya lo ha hecho en la Ciudad de México.

Al respecto, los actores Leo Deluglio y Flor de Blov, protagonistas de la puesta en escena, hablan sobre este proyecto que es muy físico y que es muy distinto de lo que la gente vio en la película, destacan que tiene pinceladas, pero se basa sobre todo en la obra literaria.

“Estamos muy emocionados, desde hace mucho tiempo que queríamos salir de gira con la obra y no hay mejor forma de comenzar que en Guadalajara, a la que tenemos muchas ganas de conocer y de hacer teatro ahí. Nos ha ido muy bien en Ciudad de México, así es que tenemos las expectativas muy altas para el resto del país”, señala Leo, quien interpreta a “Alex”, el protagonista de la trama, la cual primero se realizó en Inglaterra, luego llegó a Broadway, estuvo también en Argentina y ahora llega a México.

“La obra de teatro es una especie de hibrido de lo que fue el libro y lo que es la película. A mí me gusta decir que el montaje tiene sus propias herramientas para contar una historia que se ha hecho en cine y que también es una novela. Nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado en más de 150 funciones de ‘La naranja mecánica’. La gente que piensa que es la película llevada al teatro, no va a encontrarse con eso, sí hay guiños y cositas que quisimos mantener, pero el teatro tiene sus propias formas de contar las cosas”.

Exploran un nuevo mundo

Son ocho actores los que conforman la puesta en escena, pero son siete los que están a cuadro, porque se van rotando los personajes, el único que no cambia su rol de “Alex” es Leo. En ese sentido, Flor, destaca la destreza que tiene el proyecto, pues en una hora con 40 minutos, los actores tienen que estar desarrollando diversos papeles casi al mismo tiempo, ella por ejemplo, realiza todos los roles femeninos, es la única mujer en la obra de teatro.

“Soy la única mujer del elenco, son siete varones y yo, y la verdad que es un desafío muy grande porque cada uno de nosotros, salvo ‘Alex’ quien es el protagonista, interpretamos cinco personajes cada uno. Nos representa no nada más un desafío, también una atención constante para poder llevar acabo esta obra que es muy coral y muy coreográfica. La puesta en sí es muy física, el director Manuel González Gil la plantea siempre como una ópera teatral en donde todos somos un eslabón de una gran pieza, en el que no podemos perderle pisada al compañero porque si no te cae absolutamente todo”.

Ellos mismos funcionan como la tramoya dentro de la escena porque movilizan toda la escenografía y suben andamios. Flor por ejemplo, hace los roles de la madre de “Alex”, la doctora que realiza el “Método Ludovico”, la cantante de ópera, una mujer erótica y una mujer abusada. “Todos vamos dando vuelta en la historia constantemente, nos van a ver entrar y salir con diferentes personajes constantemente”.

Para la agenda

“La naranja mecánica”, jueves 26 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro Diana (Av. 16 de Septiembre 710).

Boletos de 200 a 850 pesos en Ticketmaster y taquillas del teatro.