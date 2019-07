La fuerza de Frida desde las alturas

El artista urbano Fin DAC está en Guadalajara realizando su primer mural en México. La develación de dicha pieza será el acto inaugural de la próxima edición de Despertares Impulsa, iniciativa del bailarín tapatío Isaac Hernández.

Con el título de “Magdalena”, esta pintura monumental incluye la imagen de la pintora mexicana Frida Kahlo, y se ubica en la calle Montenegro en su cruce con Avenida Chapultepec, locación que agrada al artista, pues le “pareció un buen lugar, es agradable caminar por aquí, la gente es muy amable”, comentó en entrevista.

Igualmente, platicó sobre la protagonista de su mural y la relación con sus otras piezas: “Se me conoce por pintar mujeres fuertes. No las pinto sexualizadas o como objetos. Siempre las pinto en vestimenta tradicional, sin importar su etnia o cultura. Frida tiene ese espíritu, el mismo tipo de moda y su manera de vestir, utiliza muchas flores en el cabello, es bella y al mismo tiempo fuerte. Es exactamente como lucen las otras mujeres que he pintado (de Europa, Asia, Sudamérica, no importa de dónde)”.

Además de ser su primer trabajo en México, “es mi primera vez en el país, no sé cómo no había venido”. Fin DAC tiene otras piezas en Latinoamérica, “en Colombia, pinté dos en Cartagena, en Bogotá y en Barranquilla, donde pinté muñecas tradicionales japonesas, pero con ropa colombiana”.

A propósito de Japón, Fin DAC comentó la motivación de una característica de sus obras: “Casi siempre pinto mujeres asiáticas, porque no suelen verse con cualidades positivas en el occidente. Los hombres occidentales tienen una extraña actitud hacia las mujeres asiáticas, no hay representaciones positivas. Me pareció un buen tema para explorarlo de manera diferente. La sexualización de las mujeres está en todos lados, yo no quiero hacer eso. No se necesita tener una mujer semidesnuda para impactar: El impacto no es por su cuerpo, es por su fuerza, cómo se sostiene a sí misma, cómo mira”.

Labor de muralista

Fin DAC tiene una carrera de más de 10 años en el arte urbano, pero lamenta no haber comenzado antes: “Empecé tarde en mi vida. Estaba en un periodo donde todo estaba mal: Me puse a pintar para alejar de mi mente todo lo que estaba mal. Fue como meditar, cuando pinto no pienso en otra cosa, es terapéutico. Lo necesitaba cuando comencé a pintar hace 10 o 12 años. Creo que debí haber pintado desde siempre, pero por una u otra razón no lo hice de joven”.

De su paso de tamaños estándar al muralismo, agregó: “Creo que la transición del arte urbano a murales más grandes fue hace cinco o seis años. La mayoría de los artistas hace 10 años hacían cosas más pequeñas, gradualmente se han hecho obras más grandes. Si me hubieran dicho hace ocho años que iba a hacer una obra de este tamaño me hubiera reído. Pero conforme es mayor el tamaño se vuelve más fácil: Una obra pequeña requiere mucha precisión. Si es mayor da más oportunidad de corregir”.

Además, Fin DAC no se encuentra trabajando solo, en esta ocasión está apoyado por Brett Crauford, muralista que detalla: “Ayudo a Fin cuando hace proyectos grandes, cosas que no podría hacer solo. Este es el sexto mural que hacemos juntos”. Brett Crauford tiene murales en San Francisco, San Diego, Los Ángeles y París: “Pinto retratos a veces, pero sobre todo animales con emociones humanas. O animales haciendo cosas de personas, como pedaleando en la bicicleta. Son caricaturas de animales expresando lo que pienso sobre las emociones humanas”.