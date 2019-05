La danza como punto de inflexión

La danza y su conexión con otras artes es una prioridad para la Secretaría de Cultura. Natasha Barba, titular de la Jefatura de Coordinación de Danza, platicó sobre una de las actividades estelares que han tenido, además del Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González: “Nos emociona mucho el festival, porque es su vigésimo segunda edición. Uno de los propósitos es pensar qué es lo contemporáneo, qué significa ser contemporáneo hoy. Nos interesa mucho crear un puente entre las generaciones de creadores de amplia trayectoria, más establecidos, mayores, y los nuevos coreógrafos e intérpretes que están buscando nuevos lenguajes desde la danza y nuevas disciplinas”.

La convocatoria está abierta y cerrará el próximo 10 de junio. Entre sus características continúan las dos categorías: “La Plataforma de Danza Hecho en Jalisco, enfocada en creadores locales, otra es Panorama Contemporáneo, enfocado en los artistas en México, y abrimos una nueva categoría: Coreografía Expandida, la cual trata de poner a la danza en diálogo con otras disciplinas. Se manifiesta en el cuerpo y en otros soportes (video, instalación, pero que parten de una investigación en la danza)”.

Claudia Reyes, encargada de la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, agregó sobre el festival: “El Onésimo es un punto de inflexión en todo el programa anual de la jefatura, para enriquecerlo y consolidarlo tenemos esta diversidad de actividades. No nada más son las presentaciones en el Teatro Degollado, muy importantes porque reconocen el trabajo de la gente que ya tiene trayectoria, también hay otras sedes que pueden recibir propuestas de danza, y otros espacios fuera de los circuitos oficiales o de la infraestructura cultural”.

La próxima edición tendrá su programa del 4 al 13 de octubre, con un aproximado de dos funciones diarias, además de otras actividades: “Tenemos una sección, Pensar la Danza, mesas de diálogo entorno a la investigación en danza, una serie de proyecciones de videodanza. También tenemos una sección llamada Procesos en Diálogo, para creadores emergentes”, platicó Natasha. Otra sección es Ruta 22, a presentarse en distintos municipios con funciones de danza durante los nueve días del festival.

Espacio para la reflexión

Entre los talleres que habrá ya tienen confirmado a Diego Agulló, filósofo y coreógrafo, además de que hay más por confirmarse. La presencia de un filósofo que también ejerce la danza resalta un objetivo de la jefatura: “Acercarnos a públicos de otras artes, incluso de otras ciencias, sobre todo sociales. Nos interesan los públicos de artes visuales, de teatro, de cine, de filosofía, que podrían acercarse al festival con esta visión de expandir y pensar lo contemporáneo”, apuntó Natasha.

La vinculación también busca públicos ajenos, comentó Claudia: “Es importante tomar en cuenta desde la jefatura (lo hemos hecho con diferentes actividades) a los públicos especializados, a quienes son de la propia comunidad, pero también hemos tomado en cuenta a públicos no profesionales. Parte del trabajo es hacer vínculos y trabajar junto con los municipios. Es algo noble, pero que cuesta trabajo: fortalecemos los diálogos y tomamos en cuenta cuáles son las necesidades de cada municipio, para no llegar con una muy buena idea a imponer un tipo de programación que quizá no es el que corresponde a la comunidad”.

Como ejemplo, Claudia recordó “Nocturna”, realizado en Lagos de Moreno y San Juan: “Nos dio la oportunidad de acercarnos a públicos no especializados que a través de la danza convierten el espacio público y los puntos de reunión en algo diferente. En el caso de ‘Nocturna’ es la recuperación del espacio público de manera segura”.

Sobre el par de experiencias en dichos municipios, comentó Natasha que “lo interesante de ‘Nocturna’ es que se crea con las personas: hay una metodología desarrollada por la artista invitada, pero no es que se genere algo y se lleve, sino que se desarrolla en los municipios. La temática de ‘Nocturna’ tiene que ver con habitar como mujer el espacio público de manera segura, una problemática nacional. Desde ese punto se conecta con muchísimas mujeres”.

Un espacio más abierto por la jefatura de danza son los Laboratorios de Experimentación Coreográfica, con el propósito de poner en contacto a la danza con otras disciplinas. La primera edición fue Cuerpo + Objeto, la segunda fue Cuerpo + Sonido, las que vienen combinan el cuerpo con el espacio público, género, tecnología y ciencia: “Generan un encuentro entre dos creadores que no necesariamente se conocían antes, generan metodologías en conjunto que se ponen a prueba durante una semana de laboratorio”.

Eco de un buen ejercicio

La jefatura también celebró el Día Internacional de la Danza con el programa “Baile usted”, el pasado 28 de abril, con presencia en diversos municipios del Estado.