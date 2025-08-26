La chiapaneca María Victoria Díaz obtiene el Premio de Literaturas Indígenas de América 2025

La voz de las comunidades originarias de Chiapas resonará en la próxima Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La escritora María Victoria Díaz Ruíz, indígena de la lengua tzotzil de Chiapas, de 30 años, fue reconocida con el Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA) 2025 por su obra Hombres absurdo (Sokem Viniketik), una compilación de cuentos que exploran la muerte, la pobreza y el choque entre tradición y modernidad.

El galardón, entregado por la Universidad de Guadalajara en colaboración con instituciones locales y nacionales, es considerado uno de los más importantes para la creación literaria en lenguas originarias del continente. Díaz Ruiz se convierte así en la treceava ganadora del premio, que este año se centró en el género de cuento.

Cessia Esther Chuc Uc, representante del jurado, explicó que los textos de la autora reflejan tensiones constantes que viven los pueblos indígenas. "Los cuentos exponen cómo las tensiones entre la tradición y el cambio, la esperanza y el fatalismo, la fe y la medicina van generando cambios en la vida de los personajes, dejando ver un trasfondo común de desigualdad social y destinos trágicos", señaló.

El jurado destacó que los relatos de Díaz Ruiz fueron seleccionados entre propuestas escritas en diez lenguas indígenas de México, Perú y Ecuador. Para Chuc Uc, la obra de la chiapaneca sobresale porque "los personajes navegan entre la lealtad a la tierra de sus ancestros y el anhelo por escapar de su destino". Esa dualidad, agregó, resonó profundamente en el fallo que la eligió como ganadora.

En conferencia de prensa, la escritora reconoció que su trabajo parte de la realidad que enfrentan las comunidades indígenas de su estado natal. "A veces me doy cuenta de que la comunidad o los pueblos indígenas en donde estamos no es color de rosa como lo menciona a veces la mente occidental. También los pueblos indígenas sufrimos violaciones, pobreza y también ahorita que estamos en el siglo XXI, las generaciones han cambiado, la vida de nosotros pues también ha cambiado, pero ha habido pobreza en la actualidad", expresó.

Nacida en San Cristóbal de las Casas el 29 de julio de 1995, Díaz Ruiz es hablante de tzotzil, variante Chamula. Estudió la licenciatura en Lengua y Cultura en la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) y actualmente se desempeña como docente en una primaria indígena. Su obra ha aparecido en antologías publicadas en México y Argentina, consolidando una trayectoria en la que la escritura en lengua originaria ha sido central.

La rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, subrayó la relevancia del reconocimiento en el contexto cultural de la región. "Esta es otra de las formas que la Universidad de Guadalajara tiene para convertirse, a través de distintas estrategias, en un puente de diálogo y reconocimiento entre diversos pueblos, que busca visibilizar autoras y autores que escriban en lenguas indígenas también y que a través de su obra lo que hacen es contribuir a preservar y a fortalecer la riqueza cultural", dijo.

La ceremonia de premiación se celebrará el próximo 5 de diciembre en el marco de la FIL Guadalajara. Además de recibir un estímulo económico de 300 mil pesos, Díaz Ruiz verá publicada su obra y recibirá una estatuilla conmemorativa junto con un reconocimiento oficial.

