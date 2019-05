La Secretaría de Cultura alista red estatal de museos y galerías

Bajo la figura del Organismo Público Descentralizado Museos, exposiciones y galerías de Jalisco, la Secretaría de Cultura proyecta la creación de una red estatal para mejorar los recintos, que actualmente operan de forma desarticulada, sin una vocación clara ni actualizada.

La secretaria Giovana Jaspersen adelanta que el objetivo es que los recursos que se gestionen se utilicen para construir infraestructura, mobiliario y personal especializado (este año cuentan con 84.4 millones de pesos). También se buscará potenciar la imagen de Jalisco como referente cultural y de pacificación, con espacios que exhiban colecciones de calidad internacional.

Así podrán formar públicos para la red de una veintena de museos y galerías existentes. Además, este año continúan las obras del Barranca Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Guadalajara.

Ampliarán las exposiciones internacionales en museos

La condición actual de los museos jaliscienses no permite que se puedan albergar colecciones de relevancia nacional o internacional. Giovana Jaspersen, secretaria de Cultura del Estado, adelanta que realizarán acciones para recibir exhibiciones de relevancia mundial en el Instituto Cultural Cabañas, en el Ex Convento del Carmen y en el Edificio Arroniz, a partir del siguiente año.

Explica que, al iniciar su gestión, pensaba que el problema era que no se hacían las gestiones necesarias para traer grandes exposiciones que circulan en otros museos del país. “Pero no tenemos un solo museo en todo Jalisco que tenga condiciones de conservación preventiva para recibir exposiciones de talla internacional. Esto hace que, por ejemplo, vengan bocetos en lugar de originales. Con las condiciones de conservación preventiva no se pueden prestar los acervos originales, pero sí las réplicas”.

Con la creación del Organismo Público Descentralizado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, que este año tiene un presupuesto de 84.4 millones de pesos, refiere que podrán mejorar algunos aspectos, como la climatización y vigilancia, fundamentales para el resguardo de las colecciones. De esa manera podrán atraer exposiciones que se agendan en varios lugares de México. “Muchas que, incluso, están buscando socios y que podamos concursar por ellas. Por más que yo pueda hacer negociaciones, llegará el momento en que me pedirán cómo está nuestro estado de conservación”.

Acentúa que gracias a la conformación del Organismo Público Descentralizado (OPD) se tendrá un patronato que ayude a la recaudación de fondos y para contar con socios particulares en las exhibiciones, que interesen a determinados sectores. “Hay exposiciones que muy claramente pueden activar desplazamientos interestatales para el consumo cultural. En un Organismo Público Descentralizado es más sencillo que suceda, que pueda recibir recursos”.

Ex Convento del Carmen. En el sexenio, la Secretaría de Cultura pretende potenciar la imagen de Jalisco como referente cultural y de pacificación, con espacios que exhiban colecciones de calidad internacional. EL INFORMADOR/G. Gallo

Planean renovar recintos

Giovana Jaspersen, secretaria de Cultura del Estado, indica que la meta para la actual administración es renovar los museos que tienen bajo su competencia. Responde que la inversión que necesita cada recinto se definirá cuando tengan los proyectos concretos. “La fundamentación del OPD es que los museos en el Estado se puedan convertir en espacios más activos y más dignos, que sean espacios que se relacionan con su comunidad inmediata… espacios que utilizamos no solamente para pensar quiénes fuimos ayer, sino quiénes queremos ser hacia adelante. Que podamos hacer la reestructuración de los museos de cara al siglo XXI para que tengan una función social, pero también que se relacionen con las personas”.

Aunque no podrán actualizar todos los guiones museográficos, acepta que el objetivo es que, al menos, sean espacios más dignos y seguros. “En relación a las exposiciones permanentes, estamos arrancando con la reestructuración del Museo de la Cerámica; se está comenzando a trabajar en ello porque el guion no es para nuestro tiempo. Lo mismo sucede con el Centro Interpretativo de los Guachimontones… ya no es para los lenguajes contemporáneos”.

Menciona que el reglamento del nuevo organismo señala que habrá un equipo técnico para tomar decisiones administrativas, como inversión en recursos humanos; así como otro equipo enfocado en la parte científica, como agendas y exposiciones que circularán en los sitios.

Cuenta que hicieron fichas del estado de cada recinto, que tienen diferentes necesidades. “Algunos tienen prioridad en colecciones o infraestructura. Por ejemplo, la Casa de la Cultura Jalisciense no se puede abrir por la cantidad de indigentes”.

Otro problema es que el acervo no está registrado ni legalizado. Por ello trabajan en un listado para tener los datos precisos. “Nos preocupaba la regularización de los acervos, los bienes prehispánicos, que no estuviéramos en un contrato de comodato, también el préstamo o resguardo de las colecciones”.

Los museos

Museo de las Artes Populares de Jalisco.

Museo de Sitio del Palacio de Gobierno.

Museo de Arqueología del Occidente de México “José Parres Arias”.

Ex Convento del Carmen.

Galería Juan Soriano.

Museo Trompo Mágico.

Planetario “Lunaria”.

Galerías del Edificio Arroniz.

Museo Regional de la Cerámica.

Museo de Sitio del Puente de las Damas.

Museo Interpretativo del Paisaje Agavero (El Arenal).

Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y Las Antiguas Tabernas (Amatitán).

Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y La Minería (Magdalena).

Casa Museo La Moreña (La Barca).

Centro Interpretativo Guachimontones (Teuchitlán).

Centro Cultural González Gallo (Chapala).

Casa Taller Juan José Arreola (Zapotlán).

Museo Regional de las Artes (Autlán de Navarro).

Museo de Arte Sacro (Lagos de Moreno).

Museo de la Cultura Wixárika (Mezquitic).

Giovana Jaspersen, secretaria de Cultura de Jalisco. "No tenemos un solo museo en todo Jalisco que tenga condiciones de conservación preventiva para recibir exposiciones de talla internacional". EL INFORMADOR/E. Barrera

Designarán directores por invitación

Giovana Jaspersen confirma que los directores de los 20 museos a cargo del Gobierno del Estado se designarán por invitación. Además, falta definir la titularidad del Organismo Público Descentralizado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco. Actualmente, sólo se han elegido titulares para el Trompo Mágico y el Planetario “Lunaria”.

“El nombramiento de directores no puede ser inmediato, al contrario, muchas de las cosas las comenzará a trabajar directamente el OPD. Tenemos responsables de proyectos que pueden ir transitando antes de poner un director. Esto también pensando en cuestiones presupuestales, de pasar de tener un solo director a tener 20. Y hay museos de pequeño formato que pueden ir gestionando los contenidos desde el organismo”.

Detalla que anteriormente una jefatura de departamento, que dependía de una dirección, llevaba lo relacionado con museos y exposiciones. “Debajo de eso era imposible tener un director. Y si no podemos tener un director es imposible tener un museo que de verdad sea integral en relación con sus departamentos, su programa académico, cultural, complementario o de comunicación social”.

Subraya que ahora el área de museos se encargará de mantener una línea en todos los espacios, dando prioridad a la conservación preventiva. “Tendremos una dirección general, un área encargada de exposiciones, no solamente para que podamos recibir exposiciones de nivel nacional e internacional, sino también exportar exposiciones. Por ejemplo, Jalisco jamás ha concretado una gran colección internacional, no hemos hecho nada del Paisaje Agavero o del pueblo wixárika, que probablemente en cosmovisión y complejidad es nuestro pueblo originario más destacado”.

Precisa que el Organismo Público Descentralizado tiene 120 trabajadores, pero con las nuevas direcciones y áreas, podrían llegar a 150 de manera inicial. Proyectan que la parte administrativa quede definida en el primer semestre del año para comenzar con obras en el segundo semestre.

El Trompo Mágico y El Globo apuestan a la innovación y la tecnología

Luego que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunciara en días pasados que destinará una inversión millonaria para los museos del Trompo Mágico y El Globo, la secretaria de Cultura informa que los recursos se asignarán para proyectos de innovación y tecnología.

Aclara que actualmente se define cuántos recursos se podrían destinar a cada uno y en qué etapas. Además, se deberán contemplar presupuestos de los municipios de Guadalajara y Zapopan.

Puntualiza que al gobernador le interesa que estos museos respondan a las necesidades de la comunidad infantil del siglo XXI.

El día que se hizo el anuncio de la inversión para los inmuebles, recuerda, se cumplían 16 años de la puesta en marcha del Trompo Mágico, por lo que esos menores para los que fue pensado, ya son adultos.

“Está hecho con esa mirada de los niños de hace 16 años, y este tránsito tiene que ver con comprender nuevos lenguajes, nuevas formas de ver el mundo, nuevos problemas y nuevos aprendizajes; incluso, acortar la brecha de género, de visibilizar ciertas áreas y que estemos conscientes de que los espacios museísticos infantiles de hace 16 años, en muchas ocasiones alimentaban problemas sociales de separatismo”.

La secretaria acentúa que ahora se tiene una radiografía muy clara de los niños del siglo actual y lo que se debe fomentar con relación a los derechos humanos y la diversidad. “Esto implica una actualización de guiones absoluta, pero también de lenguajes”.

Presupuesto

Para este año, el Trompo Mágico cuenta con un presupuesto estatal de 33.4 millones de pesos, así como una bolsa de 51.9 millones de pesos de recursos federales.

En 2018 se le asignaron 24.9 millones del orden estatal.

De fiesta

Para celebrar el Día Internacional de los Museos, diversos espacios alistan múltiples actividades este sábado, principalmente en el Trompo Mágico (inauguró recientemente la sala “La talacha de las letras”) y el Planetario “Lunaria”.

La Secretaría de Cultura proyecta exhibiciones de relevancia en el Instituto Cultural Cabañas, en el Ex Convento del Carmen y en el Edificio Arroniz. EL INFORMADOR/Archivo

Problemática actual

La estadística de participación en los espacios es incierta y existe poca información sobre la experiencia de los usuarios.

La mayoría de los espacios no es agente de cambio social ni de reflexión.

Los museos de Jalisco están desprotegidos y operan de manera desarticulada, sin una vocación clara.

La calidad de su oferta es poco atractiva para las audiencias.

Sus guiones museográficos y museológicos son deficientes y anquilosados.

No son espacios de participación.

El estado de conservación es deficiente y riesgoso.

Sus deficiencias en la infraestructura dificultan la llegada de exposiciones itinerantes de talla nacional e internacional.

La comunicación de las muestras es precaria y la formación de públicos no ha sido estratégica.

Los servicios son limitados y no suman a una mejor experiencia del usuario.

Sus investigaciones y discursos no están actualizados ni corresponden a la agenda de los derechos humanos del siglo XXI.

Los espacios no son capaces de aprovechar los ingresos que generan sus taquillas.

En 2017, Guadalajara recibió a 26 millones de turistas que generaron una derrama cercana a los 25 mil millones de pesos. Sin embargo, faltan acciones y estrategias para atraer a más público (tanto local como nacional e internacional) a los espacios museísticos de la Entidad.

