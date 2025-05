La OFJ llevará a escena un concierto familiar con la fuerza narrativa de la música

El Foro de Arte y Cultura será el escenario donde la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) ofrecerá dos conciertos familiares el próximo domingo 18 de mayo, a las 11:00 y 13:00 horas. Bajo la batuta de la directora invitada Grace Echauri, mezzosoprano y directora de orquesta y coro, el público podrá disfrutar de un programa que apuesta por la imaginación, la narración y el poder evocador de la música.

El repertorio estará integrado por dos suites: El teniente Kijé, de Sergei Prokofiev, y La bella durmiente, de Piotr Ilich Tchaikovsky, ambas originalmente concebidas para cine y ballet, respectivamente, y adaptadas posteriormente para concierto. La narración correrá a cargo de Kärlek Ramos y Alejandro Herrera, artistas escénicos de amplia trayectoria.

En entrevista con EL INFORMADOR, Echauri destacó la relevancia de este tipo de propuestas que buscan acercar la música sinfónica a nuevos públicos. "El maestro José Luis Castillo (titular de la OFJ) me extendió la invitación para atender como directora invitada y lo que a mí me encanta es que sea un concierto familiar, porque eso es una manera de acercarte mucho más al público, y sobre todo al público pequeño", comentó. "El programa no es nada sencillo; no por ser conciertos familiares quiere decir que la música sea sencillita", añadió.

Las obras seleccionadas representan un reto para los músicos y para el público. La Suite de El teniente Kijé, compuesta por Prokofiev en 1933 como banda sonora para la película homónima, se convirtió poco después en una obra de concierto. Dividida en cinco movimientos, la suite narra con sátira la historia del ficticio teniente Kijé, desde su nacimiento hasta su funeral, pasando por su romance y su boda, todo como parte de una crítica al absurdo burocrático del régimen zarista.

Por su parte, La bella durmiente, una de las obras más representativas del repertorio de Tchaikovsky, fue originalmente un ballet estrenado en 1890. Años después, tras la muerte del compositor, se publicó una versión en suite que reúne cinco fragmentos seleccionados por su fuerza dramática y belleza melódica.

Una de las particularidades del concierto será la presencia de narradores que, entre cada número musical, irán hilando la historia para el público. "Lo que buscamos es siempre, como hay narradores, que puedan tener una historia que contar", explicó Echauri. "Entre cada número de las diferentes suites, el narrador irá completando la historia. Es una manera de que vayan descubriendo, sobre todo los niños, cómo la música nos va creando una escenografía musical".

La directora enfatizó que esta experiencia es una oportunidad única para que los más pequeños se acerquen a la música clásica de forma lúdica y significativa. "Es la mejor oportunidad que tenemos como músicos, el acercarnos a la infancia y que los infantes se vayan con las ganas de seguir escuchando música clásica. Porque muchas veces lo único que necesitan es quitarse esa barrera de que la música clásica es aburrida, que es la música que solo escuchan sus abuelitos".

En ese sentido, la propuesta pedagógica detrás del concierto también busca mostrar el vínculo entre la música clásica y los lenguajes sonoros contemporáneos, como el cine. "Ellos son ya de la época del soundtrack, que sepan que eso sucede desde toda la vida, que los compositores han contado historias desde siempre. Por ejemplo, con estos mismos instrumentos se toca la música de Piratas del Caribe. Entonces, eso es lo mejor, que ellos vean cómo se crea la atmósfera sonora que tanto les emociona".

Sobre la práctica de adaptar obras escénicas a suites de concierto, Echauri explicó que se trata de una costumbre extendida entre los compositores. "Es muy común. Incluso en algunas óperas existen suites, como la de Frida de Roberto Rodríguez. Los mismos compositores hacen una selección para que la música pueda estar más accesible. Aunque no tuvieras el ballet o un narrador, puedes hacer la historia con estas pequeñas selecciones y completar el relato".

Además de su participación con la OFJ, Grace Echauri adelantó que a finales de 2025 volverá como directora huésped de la Orquesta Sinfónica de Hidalgo. Para ella, cada experiencia con diferentes agrupaciones le permite compartir conocimientos y crecer en conjunto con los músicos. "La orquesta de Hidalgo me gusta mucho porque son muchos jóvenes. Tienen menos tiempo en un foro tocando con una orquesta. Entonces siempre es una experiencia muy padre, porque es una manera de compartir lo que ellos van aprendiendo y las ideas que cada director podemos llevar".

Respecto al trabajo con la OFJ, Echauri destacó que también cuenta con intérpretes jóvenes entre sus filas, lo cual añade energía y frescura a la interpretación. "Nosotros intentamos ser el alma y entender lo que el compositor nos dejó en su partitura, pero a fin de cuentas cada quien le ponemos algo de nosotros. Entonces, eso es bonito", concluyó.

Agéndalo

Conciertos familiares de la OFJ

Domingo 18 de mayo

Funciones: 11:00 y 13:00 horas

Lugar: Foro de Arte y Cultura

Boletos desde $180 pesos

MF