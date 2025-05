Luego de que la Secretaría de Cultura federal informó que interpondrá una demanda contra el influencer estadounidense Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, por falsear información en su video titulado "Sobreviví 100 horas en un templo antiguo", en donde aparece "explorando", junto con su equipo, las zonas arqueológicas de Calakmul y Chichén Itzá de acceso restringido, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió una tarjeta informativa donde se especificó que la visita del creador de contenido por las ruinas mayas, se realizó en apego a la normatividad de la institución.

Sin embargo, la controversia aumentó por las recientes declaraciones de la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, donde afirmó que se darán las sanciones correspondientes en el caso.

"Respecto a lo del INAH, le pedí a Diego Prieto (director general del INAH) una ficha, no es la primera vez que pasa, y por supuesto que no estamos de acuerdo, y por supuesto que habrá las sanciones correspondientes porque para eso no son esos espacios", mencionó.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia matutina de este miércoles explicó que hubo permisos de grabación por parte del INAH al youtuber.

"Entiendo que hubo permisos para la transmisión, si uno entra a un lugar que está protegido por el INAH, tiene que recibir un permiso para poder transmitir y entiendo que en este caso hubo permiso, y ya en particular hay que ver exactamente del contenido, pero no es que haya entrado sin el permiso del INAH".

De igual manera detalló que pedirá al INAH que informe si hubo alguna violación al permiso solicitado. "Vamos a averiguar exactamente o más bien que informe...la información que tengo es que tuvo permiso del INAH y ya que el INAH nos diga bajo qué condiciones se dio este permiso y si se violó el permiso pues entonces qué sanciones provienen", dijo la Mandataria.

