La Secretaría de Cultura federal informó que interpondrá una demanda contra el influencer estadounidense Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, por falsear información en su video titulado "Sobreviví 100 horas en un templo antiguo", en donde aparece "explorando", junto con su equipo, las zonas arqueológicas de Calakmul y Chichén Itzá de acceso restringido.

Luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitiera una tarjeta informativa donde se especificó que la visita del creador de contenido por las ruinas mayas, se realizó en apego a la normatividad de la institución; la controversia aumentó por las recientes declaraciones de la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, donde afirmó que se darán las sanciones correspondientes en el caso.

"Respecto a lo del INAH, le pedí a Diego Prieto (director general del INAH) una ficha, no es la primera vez que pasa, y por supuesto que no estamos de acuerdo, y por supuesto que habrá las sanciones correspondientes porque para eso no son esos espacios", mencionó.

De acuerdo con el comunicado del INAH, se explicó que la visita y grabación del influencer se realizó de acuerdo con solicitudes realizadas de manera formal por la Secretaría de Turismo federal y del gobierno de los estados en cuestión.

Asimismo la institución aclaró que el video cuenta con un trabajo de edición que hizo alusión a eventos que no ocurrieron.

"El video posee un amplio trabajo de postproducción audiovisual y hace alusión a eventos que no ocurrieron, como es el que los productores jamás descendieron desde un helicóptero, ni pernoctaron dentro de la zona arqueológica ni tuvieron en su poder alguna máscara prehispánica, pues la que presentan es claramente una reproducción contemporánea. Todas ellas son aseveraciones falsas que obedecen a la teatralidad propia del youtuber en cuestión".

Sin embargo, al inicio del video que hasta el momento supera 52 millones de reproducciones en la plataforma, se observa al creador de contenido junto con dos amigos y un guía, descendiendo por los escalones de pirámide y explorando el interior de la Estructura II de la Reserva de la Biosfera de Calakmul.

Aunado a ello, durante el recorrido en dicha zona, tal como se refiere en el comunicado del INAH, aparece cómo el guía sorprende al creador de contenido al sacar una supuesta máscara prehispánica.

Otro de los momentos clave del video retomados por la institución, fue el campamento que se muestra dentro de la zona arqueológica, pues MrBeast hace mención que pasaron la noche allí.

La visita a Chichen Itzá fue otro de los capítulos más criticados dentro del video viral, pues a pesar de que el influencer hizo mención a que respetó el Templo de Kukulkán y no tocó el sitio sagrado; aparentemente voló un dron para ver lo que hay en la punta de la pirámide.

Te puede interesar: Marina del Pilar rechaza tener cuentas en el extranjero

"Aclaramos que no se realizó vuelo de dron al interior de El Castillo, como falsamente se menciona en el video; dicho vuelo se realizó por fuera de la estructura".

"El INAH confirma que en todo momento de las grabaciones hubo personal del instituto supervisando que se respetaran las medidas de cuidado y seguridad establecidas, y que no hubiera ninguna afectación al patrimonio arqueológico", añadió la institución.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV