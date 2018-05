Kholodenko y OFJ, clausura de lujo del Festival Cultural de Mayo

La 21ª edición del Festival Cultural de Mayo finaliza el viernes 25, por lo que experimentará una clausura como pocas, pues tendrá como invitado especial al pianista ruso, Vadym Kholodenko, y a la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) que, además de compartir escenario por primera vez con el músico, también tendrá la oportunidad de estrenar un repertorio poco habitual en Guadalajara.

Sergio Matos, director del festival, señaló que con esta edición la OFJ suma por igual 21 años consecutivos de sumarse a las actividades del encuentro cultural que este año se engalana con el virtuosismo del pianista Kholodenko, para ofrecer un especial programa que incluye el concierto para piano “Concerto No. 1 en Mi menor”, de Frédéric Chopin.

Previo al cierre de actividades, Vadym Kholodenko deleitará en solitario con “Nocturnes op. 48 No. 1 y 2” y “Sonata para piano No. 2 en Si bemol menor” de Frédéric Chopin, así como “Sonata para piano No. 8” de Sergei Prokofiev, marcando así, la primera vez que el músico ruso se presenta en el país.

Un repertorio complejo

Marco Parisotto, director artístico de la OFJ, puntualizó que desde hace meses los músicos del ensamble jalisciense trabajan en las piezas que se estrenarán por primera vez ante el público tapatío como “Métaboles” de Henri Dutilleux, pieza que contempla cinco movimientos que demostrarán una vez más la capacidad de la filarmónica para retarse con piezas poco conocidas, pero bastante complejas en su ejecución. “Alborada del gracioso” y “Daphnis et Chloé, Suite No. 2” de Maurice Ravel, también forman parte de las novedades que se ofrecerán en el Teatro Degollado.

“La orquesta cada semana está tocando programas muy difíciles y hay piezas especiales en comparación a los programas de temporada, ahora se hace un esfuerzo más grande por la ocasión (…), esto es un estreno para la orquesta, nunca han tocado esto los 94 músicos, esto es nuevo, hay que digerirlo”, explicó Parisotto al señalar que durante los ensayos, las diversas secciones instrumentales como la percusión, metales y cuerdas, tuvieron preparación personal y especializada.

Parisotto consideró que esta presentación especial de la OFJ abre la posibilidad de acceder a repertorios más complejos que permitan ofrecer mayor variedad a los espectadores que, si bien están acostumbrados y solicitan obras clásicas que el ensamble domina con maestría, también se abogará por piezas más desconocidas y contemporáneas con alto grado de complejidad.

“No se ha tocado mucha música contemporánea, se necesita formar bien a una orquesta y ahora –la OFJ– está en un nivel muy alto, reconocida por la crítica internacional, ahora podemos diversificar la programación como lo hacemos cada semana, pero también con piezas del siglo XX y contemporáneas y lo haremos este año”, adelantó el director orquestal al revelar que en próximos meses el ensamble tocará música del compositor jalisciense contemporáneo, Manuel Enríquez Salazar.

AGÉNDALO

• Clausura del Festival Cultural del Mayo con la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) y el pianista ruso Vadym Kholodenko, en el Teatro Degollado el viernes 25 de mayo a las 20:30 horas. Boletos: desde 180 a 250 pesos.

• Presentación en solitario del pianista Vadym Kholodenko, hoy (miércoles) a las 20:30 horas en el Teatro Degollado. Boletos: 160 pesos acceso general.