Julia Santibáñez recomienda lecturas en línea

En estos días de aislamiento social, la poesía y la lectura en general son un gran acompañante en casa. Para encontrar qué leer en línea, la poeta y periodista Julia Santibáñez comparte sus recomendaciones de lectura digital: “Las redes sociales ofrecen una enorme gama de opciones de lectura. La primera sería @tumbonalibros (en Twitter), una editorial muy buena, muy singular. Últimamente ha estado muy poco activa, pero mantiene su catálogo libre. Tienen un enlace para descargar algunos libros en formato electrónico”. En particular, Santibáñez resaltó la colección Versus, “libros de pequeño formato que nos llevan a cuestionar certezas inamovibles: la felicidad, el arte, la originalidad”.

Como segunda recomendación, Julia menciona las cuentas de Twitter de @AlbertoChimal y Raquel Castro (@raxxie_): “Han estado compartiendo varios enlaces a libros gratis, a lecturas y también para la escritura: Estos días no solamente son propicios para la lectura, también servirán para alguien que tiene ganas de escribir y no se había tomado el tiempo”.

También recuerda que en Twitter está el hashtag #LibrosParaLaCuarentena, en el que “se comparten muchas ligas para descargas gratuitas”.

“Consumimos poesía cotidianamente”

Santibáñez detalla otra actividad para entretenerse durante esta temporada de contingencia: disfrutar de “Netáforas”, programa conducido por la propia poeta en el que la palabra es el centro de la plática.

A través de Canal 22, este proyecto ya ha transmitido tres episodios en los que Miguel Inzunza, Marcela Viejo y Proof han sido los invitados.

Todos ellos son músicos, con las letras de sus canciones cercanas a la poesía: “Es una apuesta que estamos haciendo con Canal 22 por acercar dos disciplinas muy cercanas y que sin embargo mucha gente la distingue como distantes. La poesía y la música nacieron juntas, la poesía se cantaba. Luego las empezamos a percibir separadas”, platica la escritora vía telefónica.

En la charla durante el programa “lo que hacemos es acercarnos a las letras y verlas independientes de la música. La sorpresa, y no tan sorpresa, es que varios de ellos tienen algún tipo de contacto como lectores con la literatura, con poesía y narrativa. No les resulta tan raro que nos acerquemos desde ese costado a sus letras. Les da gusto que alguien ponga más el foco en las letras que en el combo completo de música y letra, cuando la música suele llevar la prioridad, o así parece. Acercarnos y poner la lupa en la letra por un rato les cae muy bien, les sorprende y entusiasma. Pasan del cajón donde tenían guardadas historias propias de cercanía con libros, libros que les cambiaron la vida y la infancia, lecturas cotidianas, poemas y poetas que frecuentan. La intuición resulta confirmada: literatura y música no andan cada una por su propio rumbo”.

Esta manera de ver la poesía resalta en la música que escuchamos a diario, un hecho poco comentado: “Consumimos poesía cotidianamente con la música. La poesía vive en todas las plataformas que puedan imaginarse. En realidad la poesía está donde se le pega la gana, hay más poesía en lugares donde no se usa la palabra ‘poesía’: danza, artes plásticas, cine. La poesía no nos obedece a nosotros, consumimos mucha más poesía de la que somos conscientes”.

Los invitados tienen varios perfiles: son jóvenes con carreras reconocidas y con mucha presencia en las redes sociales (como el rapero Proof).

Además de los tres mencionados, ya hay tres producciones grabadas que se transmitirán durante las próximas emisiones: Jessie Bulbo, Henry D’Arthenay (de La Vida Bohème) y Yoss Bones.

