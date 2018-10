Jóvenes bailarines con sueños de oro

El tradicional desfile de las Fiestas de Octubre, que se llevará a cabo bajo el lema “Mitos y leyendas del mundo” el 6 de octubre desde la explanada de la ex penal en Avenida Javier Mina y hasta La Minerva; serán en total ocho kilómetros de ruta, en la que bailarines y otros espectáculos tomarán las calles.

Uno de estos grupos de danza que ansía mostrar su talento, es Golden Dreams, comandados por la profesora Eloísa Uribe, quien es docente de secundaria y detalla el origen de esta compañía: “Empezó hace siete años. Trabajo en una escuela secundaria, la mayoría de los que están ahora son exalumnos o alumnos. En la zona hay mucho pandillerismo, drogadicción. En lugar de verlos echándose a perder en algo indebido se me ocurrió la idea de trabajar baile, de todo tipo. Hemos llegado a tener hasta 60 alumnos participando. Ahí surgió la inquietud: mi objetivo es quitarlos de algo negativo para brindarles algo”. Además de ser un ejercicio físico, la actividad abona en valores para los chicos: “Mucha disciplina, constancia, dedicación. Les da jovialidad”.

Serán 16 jóvenes quienes participen en el desfile de este sábado, uno de ellos es Francisco de Jesús Solano Juárez, llamado “el Chiquilín” por su gran altura. El joven platica su experiencia en el grupo: “Ha sido maravillosa. Fui de los primeros, pasamos por cosas muy difíciles. Había sido de estar en las calles, era drogadicto, me gustaba estar peleando en el barrio. Cuando llegué aquí fue una oportunidad para salirme de todo eso. Fue algo muy bonito: es como una familia”.

Una nueva oportunidad

Su participación en el mencionado desfile inaugural es para ellos una meta alcanzada: “Esto que logramos es un sueño que nosotros teníamos… Cuando nos dijeron, se me salieron las lágrimas. Sentí una alegría inmensa”. Por su historia personal, el Chiquilín concuerda en que este tipo de actividades aportan a quienes las practican: “La disciplina la debemos tener. Antes era un desmadre, aquí me han enseñado que debo tener disciplina, llegar a tiempo, ayudar a los demás y echarle más ganas día con día. Nos distraemos, le echamos ganas. Sí nos gusta hacerlo, lo preferimos a otro tipo de actividades”.

Por esto, recomienda a otros jóvenes seguir el mismo camino para salir y evitar las falsas opciones: “Diría que busquen algo que les agrade, una guía positiva y seguir con eso. Si siempre estaremos con los mismos amigos, en el mismo hoyo, no van a salir de ahí. Yo encontré el grupo, otra persona lo puede encontrar en boxeo o en otro deporte. Acabar la escuela, ser enfermero. Seguir con el grupo, ayudar a gente nueva: tanto niño de 15 años que está entrando en las drogas. No es justo que pasen por eso”.

Natalia Elizabeth Negrete Contreras es otra integrante de Golden Dreams, quien ha encontrado un incentivo en éste: “Es un grupo muy unido, es muy fuerte. Nunca se rinden. El convivio y la fuerza a pesar de situaciones personales, familiares. Hay de todo”. La joven bailarina conversa sobre su vida: “Estoy en quinto semestre de preparatoria. Tengo una enfermedad muy extraña, de los huesos, pero nunca me rindo. En el grupo me aceptaron tal y como soy. Me dan fuerza para seguir adelante”.

Felicidad, orgullo y metas

Para Natalia, al igual que para sus compañeros, su próxima participación en el desfile es motivo de “Felicidad y orgullo”: “Es algo muy complicado por tantas cosas, pero todo perfecto. Estamos mucho más que listos”. Ella entró recientemente al grupo, por lo que ésta será su primera participación pública con ellos.

Eloísa resalta que para poder entrar deben subir su promedio, si es bajo: “Es la disciplina y la integridad en la escuela. Tienen que tener un buen promedio, de 8.5 en adelante”. Antes de la próxima participación en las Fiestas de Octubre, Golden Dreams ya había participado en la celebración, aunque no con ese papel en el desfile: acompañarán al carro alegórico de unicornios, el octavo de 18 contingentes (con cerca de 900 participantes); en el cruce de Federalismo y Juárez habrá un espacio más amplio para que se detengan a bailar.

Los 16 jóvenes se alistan para el desfile de las Fiestas de Octubre. EL INFORMADOR / G. Gallo

Amor por la docencia

Otras participaciones públicas han sido en alianza con Bailando Ayudamos, de Tlaquepaque, o en el desfile de catrinas de Guadalajara, en Atequiza, Chapala y Tonalá. “Nuestro sueño se está cumpliendo con el desfile de las Fiestas de Octubre, es nuestro objetivo principal ahora”.

Para la docente, hay cambios propuestos en los modelos educativos que pueden favorecer este tipo de actividades: “Con este nuevo modelo educativo nos invitan a que trabajemos un poco más la socio-emoción con los alumnos. Para mí es importante: que los chicos tengan alguien que les dedique tiempo, que tenga la necesidad de compartir momentos con ellos. Le damos prioridad a muchas otras cosas más, pero no al amor. Mi pasión es el baile, tengo mucho amor por el magisterio. Tenemos que ser docentes apasionados”.

Si bien el grupo comenzó en la Escuela Secundaria Técnica 139 (en Santa Cruz de las Huertas, Tonalá), ahora es un grupo independiente. El rango de edad de los participantes va de 11 a 19 años, aunque vislumbran la posibilidad de tener a niños menores: “La gente ya nos ubica, nos está empezando a poner niños chiquitos. Estamos en vísperas de abrir ese proyecto”.