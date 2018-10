Javier Torres quiere provocar al Arte

A partir del 4 de octubre y hasta el 28 de noviembre, Javier Torres presentará “El arte no existe”, exposición multidisciplinar en la que a través de 35 piezas entre la fotografía, pintura e instalación producidas durante dos años y medio de trabajo, propone un vínculo diferente con el espectador para reflexionar sobre la valoración de los objetos, las ideas, las personas y las instituciones que son considerados como artísticos, artistas y aparatos de legitimación.

Respecto al nombre y a la muestra en general que se inaugura el 4 de octubre, el artista menciona las pretensiones que tiene con ésta y en especial la reflexión que se puede generar en torno al arte: “Me interesa comprender la carga simbólica de un espacio público, por ejemplo en el Tianguis Cultural. Quise convertir a estos personajes que muchas veces son considerados como no gratos en iconos de la exposición. En estos tiempos que vivimos todo puede ser arte y cualquiera puede ser artista, pero a la vez nada ni nadie serlo. La exposición es una crítica al arte institucionalizado”.

Además, el artista detalla las finalidades con las que nace la muestra, ya que él espera una mayor reacción de parte de los espectadores, más allá de la pura observación:

“Surge con la idea de generar una cierta confrontación con los espectadores. Regularmente los artistas generan actos de contemplación con sus obras, sobre todo los plásticos, siempre están generando exposiciones donde el espectador solamente tiene que contemplar su trabajo. Yo pensé en una exposición en la que hubiera cierta confrontación un tanto más intelectual en la que la gente pueda reflexionar sobre los métodos de legitimación de un concepto como es el arte”.

Esta idea surge pues, más que un artista, Javier Torres se considera un espectador y como tal señala las experiencias que ha vivido en varias exposiciones en las que la confrontación intelectual es nula y pareciera que el artista sólo invita a pasear la mirada: “Siempre que voy a los museos y galerías es solamente a ver este tipo de propuestas en las que no hay confrontación intelectual, solamente es como ir a ver la obra del artista, que generalmente se quieren vanagloriar”.

Esta situación es la que lo lleva a buscar otras experiencias a través de su arte, aunque él no se considera un artista, principalmente pretende que los visitantes a “El arte no existe” generen un pensamiento analístico a través de las piezas expuestas: “Me gusta más el aspecto social, llevar a los jóvenes a reflexionar el porqué de las cosas, que se pregunten si el arte existe o no. Los invito a que me confronten intelectualmente”.

Agéndalo

Exposición “El arte no existe” de Javier Torres en la Galería Juan Soriano, Casa de la cultura jalisciense, ubicada en calle Constituyentes 21, colonia Moderna. Inauguración 4 de octubre a las 19:00 horas. Entrada libre.