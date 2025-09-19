El universo en palabras: Los libros más destacados de Julieta Fierro

Adiós a la narradora de las estrellas. La gran investigadora Julieta Norma Fierro Gossman falleció este 19 de septiembre, a los 77 años de edad, luego de dedicar toda su vida a la ciencia y a las estrellas, a los fenómenos del universo. Estudió Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde se tituló en 1974, y posteriormente realizó una maestría en Astrofísica en la misma institución. Fue investigadora titular en el Instituto de Astronomía de la UNAM, profesora en la Facultad de Ciencias, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel más alto y, desde 2004, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua.

Más allá de los cargos, Julieta Fierro fue una divulgadora científica incansable. Se dedicó a acercar la astronomía y la física al público en general, especialmente a niños y jóvenes, con lenguaje claro, entusiasmo e imaginación. Participó en programas de radio, televisión, museos, exposiciones, talleres y conferencias. Escribió decenas de artículos y más de cuarenta libros, de los cuales al menos veintitrés son de divulgación científica. Una de sus obras incluso fue publicada en lengua maya.

Aunque su fama provino sobre todo de la divulgación, Julieta Fierro fue también una astrofísica reconocida. Realizó investigación sobre el medio interestelar y sobre la formación de nebulosas planetarias, campos que abordan los procesos físicos y químicos que ocurren en las regiones entre las estrellas y que son fundamentales para entender el origen de nuevos sistemas solares.

Escribió sobre cómo las estrellas nacen, evolucionan y mueren, y cómo en esos procesos se forjan los elementos químicos que forman parte de todo lo que conocemos, incluida la vida en la Tierra. Le apasionaba explicar que el universo está en constante transformación y que los átomos que hoy conforman a los seres humanos se crearon en el interior de antiguas estrellas.

Los libros como universo propio: su obra literaria y de divulgación

Julieta Fierro combinó rigor científico con sensibilidad literaria. Sus libros no solo explican conceptos complejos de astronomía, física y cosmología, sino que lo hacen con metáforas, relatos, poesía y preguntas abiertas: invitan a mirar al cielo y a maravillarse. Su catálogo es amplio y diverso, con obras que abordan desde el Sistema Solar hasta la evolución química del Sol. También escribió libros de corte biográfico, histórico y ensayístico, siempre con la divulgación como misión. Estos son algunos de sus textos más importantes:

-La astronomía de México (2001): Recorre la historia y el presente de la astronomía hecha en el país, sus observatorios y aportaciones.

-Albert Einstein: Un científico de nuestro tiempo (con Héctor Domínguez) 2005. Explica la vida e ideas de Einstein en un lenguaje cercano.

-Lo grandioso de la luz, 2005. Aborda la naturaleza de la luz y los fenómenos relacionados.

-Lo grandioso del tiempo, 2005. Explora el concepto del tiempo, su medición y relatividad.

-Cartas astrales: un romance científico del tercer tipo (con Adolfo Sánchez Valenzuela)2006. Mezcla correspondencia ficticia y ciencia en un juego literario.

-Nebulosas planetarias: la hermosa muerte de las estrellas (con Silvia Torres Castilleja) 2009. Describe la muerte de las estrellas y la formación de nebulosas.

-La evolución química del Sol (con Manuel Peimbert Sierra) 2012. Explica los procesos químicos y nucleares en el Sol y su conexión con la vida.

Julieta Fierro en Universum: sembrar ciencia para todos

Julieta Fierro fue una de las figuras clave en la creación de Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, inaugurado en 1992. Desde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, impulsó el concepto de un museo interactivo, distinto a los museos tradicionales de vitrinas, donde el visitante pudiera experimentar, tocar, jugar y aprender. Su trabajo fue decisivo para consolidar a Universum como el primer gran museo de ciencias en México y un referente en América Latina. Para Fierro, Universum debía ser más que un museo: un aula abierta para toda la sociedad.

Defendía que la ciencia debía presentarse con la misma fuerza estética y cultural que un museo de arte, y que debía estar al alcance de niñas, niños, jóvenes y adultos por igual. En sus palabras, el conocimiento científico no era patrimonio de especialistas, sino parte esencial de la cultura de un país. Por ello promovió exposiciones que vincularan la ciencia con la vida cotidiana, la historia y el arte. Durante su etapa en el museo, formó a generaciones de divulgadores que se iniciaron como guías y talleristas, y que después se convirtieron en comunicadores y científicos. Además, ayudó a posicionar a Universum como un espacio de encuentro familiar y escolar, con un fuerte impacto en la educación no formal en México. Su visión sigue viva en la manera en que el museo dialoga con la sociedad: dinámico, accesible y profundamente humano.

Julieta Fierro recibió numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, como el Premio Kalinga de la UNESCO, el Klumpke-Roberts de la Sociedad Astronómica del Pacífico y varios doctorados honoris causa. Su compromiso con la educación y la cultura científica dejó una huella profunda en México y en el ámbito hispanohablante.

YC