Iván Mendo expone su mirada urbana

Detectar aquello que pasa desapercibido es uno de los tantos talentos de Iván Mendo, periodista tapatío, quien desde su labor y su gusto por el arte, se ha enseñado a mirar con más atención el entorno de la metrópoli, en apreciar detalles que parecieran no tener mayor relevancia, pero que en el fondo se relacionan con grandes movimientos y personalidades que han cimbrado al mundo.

Con esta idea y su mirada siempre atenta, Iván Mendo presenta “El museo que siempre estuvo”, muestra fotográfica con la que resalta arte urbano de las calles tapatías que, desde diversas perspectivas pueden relacionarse con algunas obras de los grandes artistas del arte universal, teniendo al Archivo Municipal de Zapopan como piso de exhibición.

“Hace 20 años hubo un deseo por parte de las autoridades por abrir un museo de franquicia en la barranca de Huentitán y pensé que ese interés de los inversionistas estaría mejor dedicarlo a robustecer nuestros museos, que le invirtieran a lo que ya estaba en lugar de traer otras colecciones, apostar e impulsar a los artistas locales”, recordó Iván Mendo al señalar las similitudes que encontró entre las calles de la metrópoli con esas grandes obras que mueven a los museos más importantes.

“Fui fotografiando arte urbano que me hacían referencia a estos grandes artistas. Para qué invertir en otras cosas si contamos con nuestros artistas. Tomaba aquello que me hacía eco, empecé esto hace 15 o 18 años sin saber que se transformarían en esto. Me llamaba la atención que muchas de estas expresiones son casuales, quizá bien o mal logrado, pero que hacen referencia a eso que siempre hemos visto en los museos, revistas y libros de arte”.

Durante la inauguración de la exposición la noche de ayer en compañía de Pablo Lemus, presidente municipal de Zapopan, Iván Mendo señaló que esta decena de fotografías surgieron sin ambición alguna de transformarse en una exposición, pues su pasión por la imagen era más que suficiente para inmortalizar pasajes citadinos, muros y fachadas en las que el arte se manifiesta sorpresivamente y que, en parte, reflejan parte de la cultura e identidad mexicana, de las carencias, urgencias y formas de convivencia.

Con más de 70 exposiciones colectivas e individuales de fotografía en su trayectoria, a la par de su ejercicio periodístico iniciado desde 1983, Iván Mendo retoma referencias de artistas globales como Henri Cartier-Bresson, Edward Hopper, Jackson Pollock, Matisse, Franz Marc, Alberto Gironella y Robert Rauschenberg, entre otros, con los que el periodista tapatío, llamado el “poeta de la noticia”, los relaciona a manifestaciones visuales, provocadas o accidentales, que recuerdan a las técnicas, estilos, íconos y personajes que estos artistas mundiales han inmortalizado y rotado en los más prestigiados museos del mundo.