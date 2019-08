Isaac Hernández, nuevo embajador de la Asociación de Amigos del MAP

Isaac Hernández, primer bailarín mexicano en ganar el "Prix Benois de la Danse", el premio dancístico más importante del orbe, fue reconocido como embajador de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular (MAP).

“Que los proyectos continúen siendo una realidad para el país”

La presidenta y fundadora vitalicia del recinto, María Teresa Arango, entregó un diploma y un corazón del MAP a Hernández Fernández (Guadalajara, 1990) por contribuir al impulso de la valoración del artesano y del arte popular mexicanos.

Durante su intervención, el primer mexicano en bailar en la Ópera de París y en el Bolshoi de Moscú señaló que para él es muy importante posicionar no sólo a México sino a la danza, y reveló que el miércoles 25 de septiembre bailará su primer ballet completo con la compañía del Kremlin de Moscú.

El bailarín principal del English National Ballet, en Inglaterra, indicó que es la tercera vez que lo invitan a bailar en el Kremlin, pero es la primera vez que tiene la oportunidad de aceptar, por lo que se siente muy orgulloso de poder presentar un ballet completo en uno de los lugares más importantes del mundo.

En entrevista, adelantó que bailará con esa compañía “El lago de los cisnes” junto a la bailarina principal del Royal Ballet, lo que será algo complicado porque el 23 de septiembre tendrá función en Londres, el 24 volará a Moscú para al día siguiente bailar ahí, y luego regresar a Londres el jueves 26.

Sin embargo, se declaró feliz porque "tienen un teatro espectacular para cinco mil o seis mil personas en el Kremlin, y agradezco poder estar en ese escenario y llevar conmigo a mi país".

En otro tema comentó que se reunirá con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, para platicar sobre su proyecto "Despertares", a fin de que se estructuren las plataformas adecuadas para que la cultura no sólo dependa del apoyo gubernamental, sino se incluya a la iniciativa privada.

"Que no sea un acto milagroso que dependa de la vida política y que los proyectos continúen siendo una realidad para el país. El beneficio que hemos logrado a través de Despertares es extraordinario", dijo.

Al respecto, refirió que se ha reunido con la embajadora del Reino Unido en México, Corin Robertson, para crear y establecer más vínculos entre ambos países a través de las artes; en ese marco está tratando de traer al Ballet Nacional de Inglaterra para el próximo año y que se convierta en una compañía que venga a México de forma constante, lo que sería "un vínculo extraordinario para nuestra diplomacia cultural".

Aclaró que él no ha sido nombrado de manera oficial embajador cultural de México, pero "es algo que me apasiona y que lo he hecho a través de mis proyectos de todos estos años. He tratado de llevar a México al mundo y traer el mundo a México".

Esa posibilidad de crear una residencia del Ballet Nacional de Inglaterra durante los próximos tres años de coproducciones y de tener continuidad en esta relación, es "impresionante lo que eso puede significar para la vida cultural de nuestro país", concluyó.

