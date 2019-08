Inquietar desde la oscuridad

El artista plástico argentino Santiago Caruso visitará Guadalajara este 28 de agosto, para presentar su artbook “Materia oscura”, evento donde contará con la compañía de la cineasta mexicana Karla Castañeda. La sede será en Palíndromo, donde venderá dibujos originales, pintará en vivo y firmará libros. Santiago ha ganado fama internacional al ilustrar libros de autores como: Franz Kafka, Julio Verne, Alejandra Pizarnik, Ambrose Bierce, Alfonso Reyes y Amparo Dávila, este último par de México. Su trabajo muestra un lado oscuro de la condición humana, donde lo sobrenatural se refleja con el asombro, en concordancia con los textos literarios con los que se editan.

Vía telefónica, Caruso charló con EL INFORMADOR sobre su próxima visita, donde promociona su libro “Materia oscura” (publicado por editorial Aguijón de la Noche): “Es un libro de arte, una especie de manifiesto. Lo que hice fue juntar la obra por temas. Muchas son obras hechas por encargo, tomé cosas que están publicadas en los libros y ofrecí un ordenamiento más temático. Se afianza la voz personal, dentro de una forma discursiva visual que más allá de los encargos siempre despliega una reflexión propia con los símbolos. Más allá de ser un ilustrador y hacer el trabajo libre, siempre hay una forma de interpretación y de trabajo de articulación simbólica con las obras por encargo. Se retoman símbolos, formas, se amplían los sentidos. Hay una voz personal que se construye. ‘Materia oscura’ es una forma de presentarme a los demás, donde no solo soy ilustrador con el texto de otro, pues el libro tiene textos míos”.

Al hojear los libros en los que ha trabajado Caruso se observa la constante, la voz propia del artista: “El estilo es algo concreto. Más que una cuestión de estilo es una cuestión de lenguaje y de posturas técnicas. Hay una preocupación estética y una función de resignificación simbólica que trato de hacer con el mundo católico occidental, y con el elemento del capitalismo. Muchas veces, como en la literatura del siglo XIX, el principal blanco del horror eran los pequeños burgueses o algún tipo que tenía tiempo libre. La voluntad con la búsqueda estética es la de encarnar el horror como una forma de colarme dentro de esos lugares aparentemente donde todo está explicado y donde todo es estable. Generar un movimiento allí, una incomodidad”, explica.

Ideas desde la lectura

Al laborar con textos literarios, Santiago también trabaja como lector para lograr un mejor resultado; y es sobre sus gustos como lector que comparte: “Las fuentes mías son las del siglo XIX en cuanto a la lectura. En el fondo, en el origen está la tradición religiosa: las narrativas de los textos sagrados. Tengo una formación así, en esa línea. Lo discuto y lo trato de reelaborar. La raíz mítica de los textos está dada por los textos religiosos, pero después por la literatura del siglo XIX, que siempre está cruzada con alguna idea filosófica: fue un tiempo donde todo estaba nebulizado, no había muchas reglamentaciones sobre la psicología, apenas empezaba, el marxismo cuestionaba, el anarquismo también. Todo eso no estaba dimensionado, cristalizado como movimientos: eran más bien fuerzas que junto con el romanticismo presentaban una forma de discutir”.

Por ello, su relación con la literatura es cotidiana: “Por eso me metí a escribir. También por la necesidad de explicar ciertas cosas, por la necesidad de discutir elementos que parecen cerrados. La lectura tiene cosas de ir a profundidad, a los arquetipos simbólicos que el texto propone y ver cómo se articulan con los que yo trabajo. Siempre el resultado tiene que ver con hacer un reflejo, una devolución a esa lectura profunda, pero también proponer desde la imagen mi propio imaginario, algo que sea distinto”. Actualmente lee al francés Pascal Quignard: “Me interesa el cruce entre ensayo y ficción, que contenga una idea filosófica interesante”.

La tradición y las bases

“Materia Oscura”, proyecto que presentará Caruso en suelo tapatío. CORTESÍA

Lejos del trabajo en formato digital, Santiago utiliza técnicas tradicionales para sus ilustraciones (acuarela, tinta, acrílico y óleo): “Disfruto mucho del proceso, de verlo y de hacerlo. Para mí es necesaria la materia: por eso ‘Materia oscura’; no es casual. Pero me interesa la materia como una forma de construir una especie de corporalidad que sea espejo de la propia. Las imágenes están en internet, podrían transmitirse en otro tipo de dispositivos: me interesa materializarlo en un cuerpo. Me fascina la mezcla de los colores, aludir a algo sublime o más grande, apenas combinando una serie de pigmentos y líquidos, cómo fluye y cubre una superficie para crear una fantasmagoría que tiene cuerpo. Me interesa lo que pasa allí, es la experiencia de las más antiguas de los seres humanos, de trabajo… En la realidad tiene una diferencia: es muy distinto a ver el impreso, que es un sistema de cuatro tintas. Un original tiene muchos más colores y pigmentos, es un carácter único e irrepetible”.

Cabe señalar que además de la presentación de su libro, Santiago llega a Guadalajara por el vínculo que mantiene con Karla Castañeda: “Vamos a empezar a trabajar, voy a hacer un prediseño de un largometraje que está armando. Me convoca a Guadalajara a ese intercambio. Siempre es un gusto volver a México. Es la quinta vez que estoy, me sorprende muchísimo para bien”.

Cita ilustrada

Santiago Caruso presenta “Materia Oscura”, miércoles 28 de agosto, 18:30 horas, en Palíndromo (Calle Juan Ruiz de Alarcón, núm. 233).