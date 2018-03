Karla Castañeda creará fantasía con Guillermo del Toro

Después de dirigir dos cortometrajes animados en stop motion —“Jacinta” y “La Noria”—, los cuales fueron premiados con el Ariel, la tapatía Karla Castañeda se aventurará en el mundo del largometraje, pero no va sola: la acompañará como productor el director jalisciense Guillermo del Toro, quien le ofreció ser productor de su siguiente proyecto fílmico; esto, después de varias charlas que ambos cineastas han tenido.

“Yo tengo dos cortos, se los enseñé a Guillermo y le gustó el mundo que tienen. Platicando con él, llegamos a algo donde nos vimos, él en mí y yo en él, dentro del mundo fantástico".

En entrevista con Castañeda, la cineasta cuenta que cuando supo de esta noticia “no me la creía, por lo que no dije nada, pero en su segunda Master Class comentó que me iba a producir el largo, una amiga me pasó el video donde lo decía, ahí ya me lo creí. También producirá a Issa López. Me da gusto que seamos dos mujeres… Es interesante”.

Castañeda y Del Toro han mantenido diálogos desde hace tres años, pues se han encontrado en múltiples festivales internacionales de cine, pero no fue hasta el Festival Internacional del Cine en Guadalajara cuando encontraron puntos convergentes en sus respectivos proyectos.

“Yo tengo dos cortos, se los enseñé a Guillermo y le gustó el mundo que tienen. Platicando con él, llegamos a algo donde nos vimos, él en mí y yo en él, dentro del mundo fantástico, creo que a partir de ahí se enamoró, además a él le gusta bastante el stop motion. Hubo muchos puntos en común”, comparte.

Compañeros. Guillermo del Toro y Karla Castañeda preparan un proyecto en conjunto. CORTESÍA/KARLA CASTAÑEDA

Aprender de los grandes

Castañeda actualmente también participa en el diseño de producción de “Inzomnia” —el primer largometraje mexicana hecho en stop motion— bajo la dirección de Luis Téllez; comparte el crédito con Francesca Berlingieri, quien “ha trabajado con Wes Anderson en ‘Fantastic Mr. Fox’; en la de Tim Burton, ‘El cadáver de la novia’ y también colaboró en ‘Coraline’; entonces, ella tiene mucha experiencia para trabajar con diferentes directores y diferentes presupuestos... que aquí en México es muy distinto. He aprendido mucho con ella”.

Cabe señalar que otro gran maestro es su actual productor, Guillermo del Toro, con quien ha mantenido diálogos fructíferos, especialmente en el último año, donde “aprendí mucho de su visión, desde cuestiones técnicas, del guion, duración, hasta presupuesto y contratos”, por lo que la oportunidad reciente que se le presentó de trabajar junto a él es ideal para continuar su crecimiento cinematográfico, “estoy en el presente viviendo, no me quiero adelantar, quiero aprender más de él”.

Además de aprender del director tapatío, también ve este apoyo como una gran responsabilidad: “Almodóvar le dijo a Del Toro: ‘Yo te abro las puertas pero a ti también te tocará ayudar a los demás jóvenes que vienen, a las demás generaciones’; Guillermo lo está haciendo, por lo que también se vuelve una responsabilidad para mí, yo también lo quiero hacer, como él dijo, si le cambias la vida a una persona, puedes cambiársela a una generación”

El ciclo de la vida

Por el momento, Castañeda no puede adelantar mucho sobre el largometraje producido por Del Toro, pero nos comparte la relación con sus proyectos pasados: “’Jacinta’ es mi abuela, se va de manera contenta, es como una despedida a ella misma con la frente en alto, no es triste, ella decide hacerlo. ‘La Noria’ es igual, el padre no acepta la muerte de su hijo hasta que va a un lugar surreal, y ve el árbol lleno de globos, una especie de cordones umbilicales, su hijo le pide dormir, vuelve a llorar y llega la aceptación. Entonces, el largo va por esta línea también, sobre la aceptación, el ciclo de la vida y no vernos como seres eternos, sino finitos, algún día partiremos. Está relacionado con la fantasía. Comenzamos a trabajarlo y me parece que tiene mucho de Guillermo, cosas fuertes”.

También se enfrenta a un gran reto con su primer largometraje: los diálogos, ya que sus cortos anteriores carecían de éstos: “Mi trabajo ha sido poético. Lo principal para cualquier película es el guion, por lo que quiero que quede muy bien amarrado, que sea sólido. Paralelamente, también quiero desarrollar mis propios diseños de personajes, no son realistas, creo que tengo un estilo propio, son imperfectos”.

EL TERCER LARGOMETRAJE

Amor por el stop motion

Paralelamente a los proyectos ya mencionados, la cineasta se encuentra en proceso de finalizar su tercer cortometraje, realizado con IMCINE, aunque aún no cuenta con el título. Éste será en stop motion, tal como sus cortometrajes pasados y su futuro largometraje. Elige esta modalidad porque “siento que tienes todo en tus manos, puedes vestir al personaje, decidir sobre él, es como una especie de actorcito. Tienes todo físicamente, puedes mover todo el set, es una técnica muy bonita que tiene que ver con el teatro de títeres, con el principio del cine”.