La muerte no existe, la gente sólo muere cuando la olvidan; si puedes recordarme, siempre estaré contigo.

Isabel Allende

Es 2 de noviembre en mi pueblo, es día de ir al Panteón, ahí nos esperan el recuerdo y la melancolía. Al llegar limpiamos el lugar en donde descansan mis abuelos, ya traemos las flores para recordar la conexión con la tierra, ya dijimos los rezos para el buen camino, encendimos la luz de las velas para la trascendencia; nos quedamos un buen rato al pie de la tumba platicando, recordando, conviviendo con la idea de la Vida/Muerte/Vida.

La esencia de la celebración de día de muertos es la forma en que, como pueblo mestizo nos enfrentamos al devenir además de cómo hemos construido en nuestro imaginario colectivo la idea de la trascendencia de la vida. Los festivales de día de muertos son muestra y representación de esta esencia; las flores, candelas, dulces, comida, colores y el pan de muerto son sus elementos.

La importancia de los festivales y la celebración de día de muertos es la integración de la comunidad, nos reunimos a compartir esa esencia intima en colectivo: ¡Fiesta, flores, comida, huateque, colores! Todo el gozo de la vida para celebrar la muerte. Salimos en conjunto a tejer las tradiciones siendo no sólo espectadores sino parte de la celebración, de la esencia propia que entre todos vamos edificando; amor, respeto e identificación son los valores que por inercia se adhieren, la participación del pueblo se da a partir de la apropiación de los sentires al ser parte activa, esto es: una fiesta en donde también eres anfitrión.

Genera un sentido de pertenencia cuando salimos a la calle, nos reencontramos con nuestros espacios y nuestra historia; dejamos de ser un monólogo en la individualidad para ser un dialogo colectivo. El devenir es la fiesta, la comida, la música, bailar, compartir.

Nos comemos a la muerte hecha de pan y azúcar.

Gema Catalina Hernández Cervantes

ECOS DEL DEBATE

“Los festivales de día de muertos fortalecen la cultura nacional”

La muerte es el renacer del alma. El sincretismo en nuestro país ha establecido que después de la muerte existe el cielo y que es necesario ser enterrados para seguir dando vida y prevalecer en la memoria. El arte presenta a la muerte desde el imaginario de unos cuantos y se convierte en una concepción colectiva a partir de su distribución, pero es más valioso pensar que la muerte es efímera como la vida misma. ¡Que viva la muerte!

Jennyfer Guadalupe Martínez Rangel

La vida es corta y la muerte es eterna, y sin embargo, cada cosa que hagamos en la primera trascendera en la siguiente. “La muerte” se menciona como una palabra a la que hay que temerle y también a la que festejan, y por esto es necesario hacer hincapie en que es una victoria de una misión realizada; la muerte es un estado en el que emerge una vida de espíritu, de recuerdo y deleite; más dulce que las calaberitas de azúcar; con más luz que la de la misma vela. A la muerte se le festeja y recuerda.

Analucía Salas Martínez, Voluntaria Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

“Cultura de Día de Muertos en beneficio de los valores juveniles”

Entrevista a Lucía Castillo Sánchez

Lucía Castillo Sánchez es una jóven tapatía y zapotlanejense que tiene como valor central el respeto, y que además se define como una mujer feliz, inquieta, con raícez firmes, viviendo en la resistencia, en constante deconstrucción y comprometida con su municipio. Además del respeto, cree en la capacidad de asombro y de no acostumbrarse, y en la energía y la curiosidad por conocer el mundo.

Aunado a lo anterior, señaló que el punto débil de los jovenes es el canalizar la energía en actividades que no son sanas ya que pueden ir por el camino de la ilegalidad y la falta de valores, por esta razón, hizo hincapié en que “es necesario ser fiel a nuestros principios y a luchar para que estos nos hagan mejores ciudadanos. (…) Es un deber ciudadano el no quedarse quieto, no quedarse con las ganas de expresarse, y guardarse el coraje y el talento para cambiar la realidad”.

Lucía es integrante de un colectivo llamado Odisea Literaria, movimiento para jóvenes, con el objetivo de la difusión al arte y la cultura, la cual surgió a principios del 2015 por un grupo de jóvenes de Zapotlanejo.

En palabras de Lucía Castillo, “el trasfondo es la inquietud de un grupo de jóvenes del municipio, cansados de que no hubiera mucha oferta cultural en la zona, decidieron crear este colectivo para la difusión del arte y la cultura desde una perspectiva literaria”.

El colectivo ha realizado distintos eventos, entre ellos se encuentra el festival “Más allá de la Muerte” en el que se presentaron lecturas alusivas al Día de Muertos, obras literarias de escritores internacionales, de mexicanos, de jalisciences y por ende, poniendo de manifiesto, de zapotlanejenses.

Los miembros que pertenecen a Odisea Literaria consideran a la cultura como una forma de paliar los problemas sociales, y de esta manera pretenden sembrarla en los jóvenes para que trasciendan y se conviertan en futuros promotores del bien social. El festival propiamente se llama “Más allá de la Muerte, es la tercera edición y a la que denominan “El Huateque”.

Entre otros eventos, el colectivo presentó el festival “Trascender con el Arte”, evento que se llevo a cabo en la explanada de la Casa de la Cultura de Zapotlanejo, el 5 de junio del presente año; el hecho estuvo acompañado por una compilación de música en vivo y performance basado en la trascendencia del arte en la vida de los ciudadanos.

Por otra parte, con los eventos de Odisea Literaria, han buscado también ayudar a otras organizaciones, como Bocas Felices AC, encargado de proveer de alimento a personas de escasos recursos; a Casa Calcuta, con la recolección de juguetes para niños con escacez material; y a la Cruz Roja, puesto que estos operan con la aportación de cuotas de recuperación voluntaria y de eventos en su apoyo.

El colectivo además de apoyar a otras organizaciones, también cuenta con colaboradores externos, entre diseñadores, artistas plásticos, músicos, escritores, historiadores, y empresarios que les brinadan apoyo económico, intelectual y artístico para sus eventos. En ellos han participado personas de Zapotlanejo, de municipios alteños y de Guadalajara; y asisten niños desde los 3 años hasta personas de 70 años de edad.

Lucía pone enfasis en dirigirse a jóvenes, puesto que “es en la juventud donde encontramos los grandes talentos que guiaran el futuro del municipio. Es importante que se involucren en la cultura y el arte porque son esas expresiones las que darán un rumbo más positivo a sus vidas”.

Mensaje para los jóvenes “SÚMATE MAR ADENTRO”

“Sean fieles a sus ideales, lean, consuman mucho arte y cultura, estudien, sean felices y tengan hábitos sanos que alimenten su cuerpo y su mente. No se queden callados ante las injusticias. Sean críticos y reflexivos, sí, pero también lleven sus pensamientos a la acción. Más vale emprender proyectos no solo para el beneficio individual, sino también para el beneficio colectivo. Sean agradecidos, busquen ser igualitarios, incluyentes, pero sobre todo, respetuosos con su alrededor”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

De festivales de Día de Muertos

El 2 de noviembre se llevó a cabo en Zapotlanejo, Jalisco, la tercera edición del festival “Más allá de la muerte” con mención a “El Huateque”.

“Huateque” es la denominación que se le da a fiestas familiares y con amigos, en la cual además se convive con aperitivos, bebidas y baile.

Desde el año 2015 se ha hecho el festival “Más allá de la muerte”, por el colectivo juvenil e independiente “Odisea Literaria”, el cual empezó ese mismo año. En la ocasión del año pasado (segunda edición) estuvo dedicado al escritor Juan Rulfo, y en esta tercera edición, con conmemoración al escritor mexicano y jalisciense Juan José Arreola, por ser este año 2018, el centenario de su natalicio.

El evento plantea una manera artística de celebrar el Día de Muertos, ya que se contó con las herramientas de literatura, teatro, música, baile y disfraces de catrines. Cuenta con participación de niños, jóvenes y adultos, al cual se invitó para “Mover el Esqueleto” de manera en que los presentes puedan participar del arte y de la cultura en el municipio de Zapotlanejo.

Diez notas positivas

La UNESCO de Paris pone altar de muertos por primera vez. Científicos del Hospital y Universidad de Ottawa investigan con éxito nuevo tratamiento para curar ciertos tipos de leucemia. El nuevo Aeropuerto de Estambul será uno de los cinco aeropuertos más tránsitados a nivel mundial. México gana en el Mundial Juvenil de Beisbol. Ginecólogos en Barcelona logran que mujeres con menopausia precoz se embaracen, y nace el primer bebé. El Instituto de Investigación del Cancer de Cambridge (Inglaterra) le otorga el premio de tesis del año a Alejandro Jiménez Sánchez (becario de Conacyt). José Santiago Jara gana tercer lugar en la Olimpiada Internacional de Biología. En Zapopan se harán 300 km de banquetas con acceso fácil para las personas de la tercera edad y discapacitados. A la chef Lydia González le otorgan reconocimiento en París por su restaurante de comida mexicana. UDG crea Defensoría de los Derechos Universitarios, figura contra la violencia, acoso y hostigamiento.

Mar adentro propone

La UNESCO en París pone altar de muertos por primera vez.

Calaverandia es el primer parque temático sobre Día de Muertos en Guadalajara.

“Las almas de la fiesta y otros cuentos de día de muertos”. Judy Goldman.