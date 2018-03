¡Gracias al arquitecto Díaz Morales!

Actualmente, muchos de los arquitectos tapatíos se sienten sumamente agradecidos con el arquitecto Ignacio Díaz Morales, por lo que a 25 años de su fallecimiento se le realizará un homenaje como muestra de gratitud y admiración a su labor como arquitecto y como académico. En éste participará el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Ibarra Pedroza, con algunas palabras; así como los arquitectos Enrique Nafarrete Mejía, Erich Coufal Kieswetter y Fernando González Gortázar, quienes charlarán sobre su vida y obra.

El tributo que llevará por nombre, “Guadalajara agradece al arquitecto Ignacio Díaz Morales”, se realizará mañana miércoles 21 de marzo a las 20:00 horas en la Plaza Liberación, con entrada gratuita.

“El arquitecto Ignacio Díaz Morales es un personaje muy importante en la arquitectura de Occidente y a nivel nacional. Es una figura muy importante porque, cuando menos en el Occidente del país, los estudiantes de arquitectura o los profesionistas arquitectos, lo sepan o no, lo entiendan o no, lo conozcan o no, han tenido su influencia. Al fundar la escuela de arquitectura de la Universidad de Guadalajara (en 1949), generó un parteaguas en la historia de la arquitectura de aquí del Estado” cuenta Juan Ignacio Castiello, exalumno de Díaz Morales y actual arquitecto.

Castiello detalla que el homenaje “Guadalajara agradece al arquitecto Díaz Morales”, “se le hace por los 25 años de su partida, se realizará en el Centro de la ciudad, en la Plaza de la Liberación o Plaza de las Dos Copas, será ahí porque él fue quien generó, creó e ideó la Cruz de Plaza, el espacio más importante, para mí, de la ciudad de Guadalajara”.

La importancia del homenaje a Díaz Morales radica en la “imborrable huella que él dejó. En la educación fue como un padre que genera límites y un marco sumamente sólido, creó una plataforma sólida para poder despegar con mucha más fuerza, menos dispersión. Nos ahorró tiempo a muchísimos arquitectos por darnos los conocimientos tan claros, elaborados y digeridos. Existen varias generaciones que no tenemos cómo regresar semejante hecho. No cabe la gratitud”.

Actualmente, Díaz Morales continúa siendo recordado de manera especial por aquellos que, como Castiello, tuvieron la oportunidad de aprender de él, ya que, su labor como académico fue incansable, “dio clases hasta pocas semanas antes de su muerte. Fueron décadas y décadas de una constancia admirable. Daba clase de teoría de la arquitectura, fueron impresionantes, todavía hoy recuerdo frases dichas por él, además creó una teoría de la arquitectura nueva junto con José Villagrán, quienes más han alimentado en el país el área de la teoría arquitectónica”.