George R.R. Martin pensó "Game of Thrones" como una historia corta

La historia de "Game of Thrones" ha sorprendido al mundo a través de todas las victorias y derrotas que han tenido sus personajes; sin embargo el escritor George R.R. Martin no imaginó que tendría varias entregas, sino todo lo contrario, imaginó su relato como una historia corta.

"No había manera de que pudiera capturar su voz, que es singular y única"

En entrevista con The Guardian, el escritor dijo que cuando comenzó el primer capítulo de "Game of Thrones" no sabía "qué demonios tenía. Pensé que podría ser una historia corta", pero entonces comenzó a explorar las familias y su mundo comenzó a cobrar vida.

El autor, quien estudió periodismo en una universidad de Illinois, recordó su fascinación cuando leyó por primera vez a J.R.R. Tolkien, cuya obra hizo que intentara probar la fantasía épica.

Evocó que hubo un tiempo en la historia de la fantasía épica con muchas imitaciones terribles del autor de "El Señor de los Anillos". "No necesariamente quería asociarme con esos libros, que me parecían estar imitando las peores cosas de Tolkien y no capturando ninguna de las grandes cosas".

R.R. Martin consideró que muchos autores de fantasía contemporáneos escriben a la sombra de Tolkien, "pero no había manera de que pudiera capturar su voz, que es singular y única", insistió sobre las diferencias con el clásico escritor.

Sobre el libro que esperan sus seguidores, el autor dijo que "The Winds of Winter" es una obra muy desafiante. Hace unos días salió a la venta "Fuego y sangre", libro que narra los antecedentes de "Canción de hielo y fuego".

AC