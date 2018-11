Última temporada de "Game of Thrones" se estrenará en abril de 2019

El canal de televisión estadounidense HBO reveló hoy el mes de estreno de la última temporada de la aclamada serie "Game of Thrones" mediante un avance publicado en sus redes sociales.

En el tráiler, la compañía de entretenimiento agregó un texto que da introducción a la octava temporada de la serie "Cada batalla. Cada traición. Cada riesgo. Cada pelea. Cada sacrificio. Cada muerte. Todo #PorElTrono. #ForTheThrone", escribió. Sin embargo, HBO no reveló el día exacto en la que la serie será lanzada, por lo que crea suspenso e intriga del final de la serie.

La temporada final de #GameOfThrones regresa en Abril. Reúnan al Reino y compartan sus momentos favoritos con el hashtag #ForTheThrone y #PorElTrono. — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) 13 de noviembre de 2018

La serie de fantasía medieval, drama y aventuras es creada por David Benioff y D.B. Weiss está basada en las novelas "Canción de Hielo y Fuego" del escritor estadounidense George R.R. Martin, cuyo primer libro lleva el mismo nombre que la serie.

"Game of Thrones" es la serie más premiada y nominada en la historia de los Emmy, pues el pasado septiembre, se llevó el galardón por ser la mejor serie de drama que competía contra series de otras cadenas como ""The Americans", "The Crown" y "Stranger Things".

AC