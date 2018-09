Filosofía de vida con "Lost en el Gabacho"

Esta es la historia de una mujer que decidió no quedarse con todo lo que le pasaba y decidió contárselo al mundo. Es Marisa Ramírez, feliz esposa, enamorada de sus hijos, abogada y claro, ama de casa. Mujer de letras y debate, hoy vive en Carolina del Sur al lado de su fanático número uno (su esposo) y sus pequeños. ¡Ah! Y es una de las estrellas de redes sociales del momento, con casi un millón de followers, solamente en Facebook, bajo la identidad de “Lost en el Gabacho”.

Lost en el Gabacho viene a Guadalajara para presentarse en el Studio X Showcenter (López Cotilla 2043) esta noche en punto de las 22:00 horas. Los boletos están a la venta en el recinto y la promesa es pasar un par de horas con muchas carcajadas. Pero ojo, no es stand up. Serán los propios asistentes quienes sugieran en qué dirección irán los temas del encuentro cómico.

Desde el por qué los hombres dejan la toalla húmeda en el baño hasta los insoportables grupos de WhatsApp que hacen las mamás para tratar asuntos escolares (que es lo único de lo que no hablan), pasando por las largas filas que hay que hacer en el supermercado o la complejidad de las dietas modernas, o cómo obligar a que los niños hagan la tarea.

“Yo no llego y me subo a contar chistes, sino que comienzo a hablar de lo que nos pasa a todas como mujeres”, afirma en entrevista con este medio, a unas horas de su cita con los tapatíos. “Hablo del día a día del matrimonio, pero sin estar en contra de él, al contrario, es hermoso, solamente que a veces nos enredamos mucho con lo que vivimos. Cuento lo que me pasa, y eso le ocurre a muchas mujeres en todos lados, con toda la honestidad”.

Marisa comenzó subiendo videos en su Facebook porque se aburría y cansaba de lo que considera el trabajo más duro del mundo: Ser ama de casa. Fue el “de boca en boca” lo que hizo que sus videos se volvieran una locura viral. “Soy honesta. En redes sociales hay mentiras por todos lados. Se miente sobre lo que se come, a dónde se viaja, hasta cómo despertamos. ¿Soy la única que no despierta fresca y maquillada y con mi marido ‘jetón’ a un lado? ¡No! (risas). Creo que a la gente le gusta lo que hago porque no miento. Es mi vida como es”.



Viene a la FIL

No será la última vez que Lost en el Gabacho ande por tierras tapatías. El 2 de diciembre ya confirmó que vendrá a la Feria Internacional del Libro donde presentará “El chiste es joder”, libro donde dará rienda suelta a su humor. “Quiero recuperar esa costumbre entre las amas de casa de leer para relajarnos. Salir un poquito de la rutina, del estrés, de la limpieza para regalarnos unos minutitos de buen humor”.