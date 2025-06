FICG recibe la adaptación televisiva de 'Mentiras, el musical' con Luis Gerardo Méndez a la cabeza

Lo que comenzó como una obra de teatro, se ha transformado en una de las apuestas más ambiciosas de la televisión mexicana en plataformas digitales. 'Mentiras, El Musical' escrito por José Manuel López Velarde, da el salto a la pantalla como una serie de ocho episodios protagonizada por Belinda, Mariana Treviño, Luis Gerardo Méndez, Diana Bovio, Michelle Rodríguez y Regina Blandón.

La nueva adaptación fue presentada en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), donde parte del elenco y el equipo creativo compartieron detalles sobre el proceso de adaptación y la respuesta inmediata del público.

“Fue un proceso complejo, tortuoso, hermoso, de todo un poco”, confesó Luis Gerardo Méndez, actor, director y productor de la serie. “Nos tardamos seis años en lograrlo. Pero estamos muy contentos de por fin poderlo compartir con la gente. La serie se estrenó hace solo unas horas y fue conmovedor ver que hubo personas que se la terminaron en una noche, que no durmieron o faltaron al trabajo. Es una respuesta que no nos esperábamos y estamos muy agradecidos y conmovidos”.

Méndez contó que su relación con el creador original de la obra se remonta a muchos años atrás. “José Manuel y yo estudiamos juntos en Casa Azul, en un taller de actuación. Un día hablamos de llevar su obra al formato televisivo y empezamos este viaje”.

"Un día hablamos de llevar su obra al formato televisivo y empezamos este viaje”, dijo Luis Gerardo Méndez en rueda de prensa. EL INFORMADOR / H. FIGUEROA

Una de las decisiones más importantes fue cómo traducir la historia teatral al lenguaje serializado. “La obra de teatro dura un par de horas, pero aquí tenemos ocho episodios donde puedes profundizar en los personajes, en sus relaciones, en su pasado. Entender de dónde viene cada uno”, explicó Méndez.

Uno de los grandes desafíos fue el uso de la música. Algunas canciones de la versión teatral no pudieron incluirse en la serie por derechos de autor, pero eso también abrió nuevas posibilidades. “Hubo una labor titánica de ir a los rincones más insospechados del mundo para buscar a los compositores y pedirles los derechos. No todas se consiguieron, pero también hay canciones nuevas que enriquecen la historia”, dijo Méndez. Y añadió. “La serie es para los fans, pero también para la gente que nunca vio la obra, que quizá no vive en la Ciudad de México o no puede pagar un boleto de teatro”.

La elección del elenco fue, según el actor, un proceso tan claro como emocional. “Mariana Treviño siempre fue Lupita. Ya había hecho el personaje en teatro, lo volvió icónico. Belinda también fue nuestra primera opción para Daniela. Es una actriz potente, una cantante extraordinaria, y todos amamos a Belinda. Nos emocionaba mostrar ese lado cómico que mucha gente no conoce de ella”, explicó.

Sobre las demás actrices, Méndez detalló que las audiciones de Regina Blandón y Diana Bovio fueron decisivas. “Cuando vimos sus tapes no hubo duda. Regina era Yuri, Diana era Dulce. A veces hay que salir a pelear esos papeles y eso fue lo que hizo Diana”.

EL INFORMADOR / H. FIGUEROA

Para la propia Bovio, el papel fue un anhelo cumplido. “Estar en esta serie es un sueño. Yo me hice actriz haciendo teatro musical, así que era muy importante para mí tener un papel donde pudiera cantar y bailar. Lo grabé desde Guadalajara, mientras filmaba otra cosa, con toda la ilusión. Pensé: ‘Si es para mí, será para mí’. Y cuando me dieron la noticia no podía estar más feliz. Sé que muchas amigas audicionaron también, y actrices que admiro. Pero este equipo se juntó de manera mágica y mística”.

Por su parte, Michelle Rodríguez se mostró emocionada por el impacto que Mentiras ha tenido en su vida. “Como teatrera, soy muy fan de la obra. A mí me cambió la vida desde que estudiaba teatro. Ser parte de este fenómeno, de una historia que tanto amo, me hace muy feliz. Es un regalo”.

En una entrevista reciente, Méndez generó controversia al declarar que su equipo “descubrió” el musical en el cine y la televisión mexicana, una afirmación que desató comentarios en redes sociales. Durante su participación en Guadalajara, el actor aprovechó para aclarar sus palabras. “No estoy hablando del cine de oro que se hizo hace 60 años, me refiero al cine y la televisión de mi generación, al streaming. Eso no existía y lo sostengo: Mentiras es la primera serie musical hecha en México”.

“Mentiras no tiene nada que ver con las películas de Pedro Infante. Tampoco nos servía mucho ver películas de Jorge Negrete para hacer esta serie. Hubo que investigar mucho con Gabriel Ripstein, entender los lenguajes, adaptar no solo la obra teatral, sino actualizarla al 2025. Hay temas que hace 16 años eran relevantes, pero que hoy resultan problemáticos”, afirmó Méndez.

Uno de esos cambios fue el replanteamiento del personaje de Manuel, quien en la obra original tenía un arco relacionado con identidad de género. “Ese arco hoy es problemático. Nos interesaba abordar otras temáticas”, concluyó.

EE