Con una mirada profunda, una voz suave y una presencia escénica inolvidable, María de Medeiros ha forjado una carrera tan diversa como todo aquello que involucra el cine mismo. Actriz, directora, guionista y cantante, la artista portuguesa ha dejado huella, con un toque particular, en producciones de Europa, Hollywood y América Latina.

Nacida en Lisboa en 1965, y formada en París, su versatilidad la llevó a trabajar con grandes cineastas del mundo: Quentin Tarantino, Manoel de Oliveira, Philip Kaufman, Teresa Villaverde, Abbas Kiarostami y Emir Kusturica, entre tantos otros. Además de actuar, ha dirigido películas con una mirada política y poética, como "Capitães de Abril" (2000), que narra la Revolución de los Claveles en Portugal.

Durante la edición 40 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), se rindió homenaje a la multifacética trayectoria de María de Medeiros, reconociéndola como una de las voces más relevantes del cine portugués e internacional, y por todo lo que ella ha llevado fuera del cine, en su compromiso con la paz y la cultura.

En conversación exclusiva con EL INFORMADOR, la prestigiosa actriz compartió lo que el reconocimiento del FICG representa para ella, su relación con el cine mexicano, y cómo la presencia de las mujeres en el Séptimo Arte ha cambiado la manera en la que este arte se realiza en el mundo entero, abriendo puertas, adentrándose a nuevos caminos y maneras de ver y de contar.

"Quedé muy emocionada cuando supe lo que el festival estaba haciendo este año, dedicado al cine portugués. Este homenaje me dejó muy feliz porque yo admiro mucho el cine mexicano, desde siempre", comparte María de Medeiros.

"Es un cine que considero muy inspirador, con cantidad de directores absolutamente creativos, revolucionarios y atrevidos. Intento estar muy, muy atenta al cine mexicano y me parece muy lindo que el cine mexicano se interese también en el cine portugués. Tengo bastante historia aquí con México, porque aquí hice una de las películas que más me gusta de mi carrera que fue ‘Dos Fridas’, y que se rodó en gran parte en Ciudad de México. Fue realmente una inmersión dentro de la cultura mexicana. El cine europeo también es un proyecto de diversidad, entonces me parece muy lindo cuando estos dos continentes dialogan", aseguró.

Una artista cuya mirada ha sido fundamental en el cine hecho por mujeres

Aunque es mayormente reconocida por su labor como actriz, María de Medeiros también ha desarrollado una sólida trayectoria como directora, marcada por una mirada política, poética y profundamente personal. Su debut como cineasta llegó a los 19 años con un cortometraje experimental, y desde entonces ha dirigido varios filmes y documentales.

Su obra más conocida como directora es Capitães de Abril (2000), que fue aclamada por su enfoque feminista y por visibilizar el papel de las mujeres en los movimientos revolucionarios, y la cual tuvo una proyección especial durante el FICG. Al respecto, María de Medeiros expresó cómo ha cambiado el cine desde la mirada femenina, y cómo este ha empoderado a la mujer.

"La primera película que hice como directora fue a los 19 años, una película muy experimental. Aunque trabajo más como actriz que como directora, yo lo veo como algo paralelo. La verdad es que es difícil hacer una película como directora, tiene que ser algo que te motive mucho, porque puedes dedicarle años de tu vida", cuenta la artista.

"Las cosas han cambiado mucho. Y lo veo de verdad porque yo soy de una generación que consideraba que nuestras madres lo habían hecho todo, pero me di cuenta que no, en absoluto, y toda esta época que vivimos ha contribuido mucho para la toma de conciencia general, para que nosotras las mujeres también tomemos conciencia".

María de Medeiros reconoce que si bien la lucha aún no está ganada, ha habido victorias fundamentales. A pesar de su trayectoria inmensa, la artista dice que no está segura de ser un ejemplo para el resto de las mujeres, pero asegura que sí un cantidad innumerable de mujeres que la inspiran a ella.

"Las cosas no están igualadas, pero sí que hubo ya mejorías enormes. La visibilidad, los trabajos de las mujeres en los festivales, por ejemplo, cambió muchísimo”, dice la artista. “No sé si soy una inspiración o no, pero sé que hay muchas mujeres que me inspiran mucho. Tengo la suerte de que en mi carrera he trabajado con muchas mujeres, sigo trabajando con muchísimas mujeres, que me han ofrecido papeles absolutamente maravillosos inolvidables. Y ellas me inspiran a diario".

La presencia invaluable de María de Medeiros en Guadalajara no solo celebró su trayectoria, sino que tendió un puente entre el cine mexicano y el portugués, entre Europa y América Latina, entre las historias por contar que tiene todo el mundo.

María de Medeiros aseguró que, sin importar a qué otra profesión se hubiera dedicado, a qué otra cosa hubiera entregado la vida, algo que siempre busca, porque le parece fundamental, es la multiculturalidad, el encuentro entre maneras de vivir el mundo, la enseñanza que deja lo colectivo. “Sin importar cuál fuera mi trabajo, intentaría estar en contacto con diversas culturas. Siempre. Para mí es algo primordial, porque somos a la vez distintos y somos colectivos, y así aprendemos de los otros”, finalizó, sonriendo.

Obras imperdibles para conocer a María de Medeiros

• Pulp Fiction (1994): interpretó a Fabienne, la novia de Bruce Willis, en uno de los papeles más recordados del cine noventero.

• Capitães de Abril (2000): Debut como directora de largometrajes. También actúa en el filme.

• Henry & June (1990): Encarna a la escritora Anaïs Nin.

• Dos Fridas (2018): Filmada en México, sobre la relación entre Frida Kahlo y su enfermera costarricense.

• Três Irmãos (1994): Un drama portugués sobre vínculos familiares.

• Vestido (2003): Drama brasileño sobre el duelo y la libertad femenina.

EE