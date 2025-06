Alejandro Zuno visibiliza la infancia intersex en su ópera prima

En un país donde el cine ha comenzado a abrirse con mayor fuerza a la diversidad de identidades y experiencias, 'Un mundo para mí 'la ópera prima de Alejandro Zuno, representa un paso significativo. La película tuvo su estreno este miércoles dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), y coloca sobre la mesa un tema casi ausente en la conversación pública y en la representación cinematográfica: la intersexualidad.

La cinta, protagonizada por Andrés Delgado, Mayra Hermosillo, Silvia Navarro y Nova Coronel, narra la historia de María y Nico, una joven pareja que recibe una noticia inesperada al momento del nacimiento de su bebé ya que debido a un desorden del desarrollo sexual, no es posible determinar su sexo. Lo que sigue es un viaje emocional lleno de dudas, miedo, presión social y decisiones médicas urgentes que los enfrentan con sus propias creencias y los prejuicios del mundo que los rodea.

Para Alejandro Zuno, el impulso inicial para crear esta historia fue una mezcla de curiosidad e inquietud personal.

“Yo soy un hombre gay, orgullosamente perteneciente al colectivo LGBTIQA+, y siempre que se lee este acrónimo, creo que para muchas personas hay la duda de qué significa la ‘I’. Yo sabía que se refería a la intersexualidad, pero conocía muy poco. A partir de ahí empecé a investigar y me llamó mucho la atención el protocolo médico que se sigue una vez que un bebé nace intersex, y desde ahí nació la historia”.

La cinta fue posible gracias al estímulo fiscal EFICINE, gestionado a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, y actualmente se encuentra en la búsqueda de apoyos para su distribución. El objetivo de Zuno es llevar la conversación sobre la intersexualidad a más personas y contribuir a visibilizar una realidad que, aunque existe, sigue siendo desconocida para la mayoría.

Zuno se sumergió en una rigurosa investigación antes de escribir el guion. “Creo que sí hay información, solo hay que buscarla”, explicó. “Hay un sitio estadounidense que se llama ISNA, Intersex Society of North America, donde tienen muchísima información. Y tuve dos grandes inspiraciones. Una era un blog que se llamaba Mi bebé intersexual, escrito por una mujer española que narraba cómo la habían presionado a tomar una decisión médica sobre su hijo, cómo investigó y cómo luchó para entender lo que estaba pasando. La otra inspiración fue un libro que solo está en inglés, Raising Rosie, escrito por una pareja estadounidense, los Lohman, que narran su experiencia con su hija intersex. Ella es enfermera, y aún así desconocía muchísimo sobre el tema. Eso me impactó: incluso en el ámbito médico hay un gran desconocimiento”.

El elenco también se enfrentó a un proceso de descubrimiento emocional y ético. Para Andrés Delgado, quien interpreta a Nico, el viaje fue profundamente personal. “Tuvimos referencias visuales de toda índole. Creo que, a partir del conocimiento del tema y de acercarse a casos reales, el proceso personal fue encontrar la duda y el miedo en decidir por alguien absolutamente indefenso. A partir de eso, explorar la paternidad y el juicio social hacia lo diferente”, explicó.

Mayra Hermosillo confesó que llegó al proyecto sin tener conocimiento sobre lo que implica ser una persona intersex. “Me da mucha pena decir esto, pero cuando hice el casting yo no sabía qué era la intersexualidad. Gracias a Alex se me abrió todo un universo. Me cuestioné en qué momento dejamos de saber estas cosas como sociedad. Alex me pidió que trabajáramos el tema con ternura, en un mundo que juzga y hiere. Hablar de esto me conmueve profundamente. Ojalá podamos hacer espacio para todo ser humano en este mundo”.

Por su parte, Silvia Navarro resaltó la importancia del proyecto en su carrera. “Cuando Alex me invitó a hablar de la intersexualidad, la idea era darle visibilidad a las personas que lo necesitan o acercar a las personas que no saben del tema, como nosotros. Nos fuimos metiendo cada vez más en este trabajo actoral que fue un privilegio, al lado del maestro Alejandro Zuno. Para mí es un privilegio porque trabajamos juntos en 'Tengo que morir todas las noches', y desde entonces supe que donde él me dijera que fuera, iría. Me gusta lo que quiere decir, la voz que le da a quienes la necesitan, cómo investiga. Nos metió en un proceso de lectura, investigación, y estuve yendo con terapeutas intersex y de sexualidad. Hay muchas cosas que deben contarse y abrirse. No sé si la palabra sea normalizar, pero sí visibilizar”.

Aunque es su primera película, Alejandro Zuno confía en que el panorama para el cine queer en México se ha transformado. “Creo que también ha habido muchos avances en cuestión de apoyos, porque antes había homofobia y LGBTQfobia institucional. Pero ahora han pasado muchos directores y directoras que han abierto puertas, y eso permite que lleguemos nuevas voces. Yo creo que hay que seguir abriendo caminos”.

