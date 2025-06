El cine mexicano se sumerge en la ciencia ficción romántica con ‘Nuestros tiempos’, una nueva película protagonizada por Lucero y Benny Ibarra que se estrena este 11 de junio en Netflix. Bajo la dirección de Chava Cartas, la cinta plantea un experimento narrativo que combina romance, comedia y reflexiones profundas sobre el paso del tiempo, la evolución tecnológica y las transformaciones sociales.

En la historia, Nora (Lucero) y Héctor (Benny Ibarra) son dos físicos brillantes de 1966 que, tras un accidente durante una prueba científica, despiertan en el año 2025. Con el desconcierto de quien ha perdido las coordenadas de su tiempo, ambos deberán enfrentarse a una realidad que ya no comprenden del todo, pero que los confronta con sus ideales y deseos más íntimos.

Para Lucero, ‘Nuestros tiempos’ representa mucho más que un regreso al cine tras dos décadas de ausencia. “Yo tenía 20 años de no hacer cine porque no había encontrado una película que me enamorara y que me atrapara. Esta me ilusionó porque habla de una historia de amor, pero también de reflexiones, disyuntivas y retos”, compartió la actriz y cantante durante una conversación con medios nacionales.

La trama de la película, explicó, no se limita a un viaje temporal: “Creo que esta película es el clásico ‘¿yo qué haría si me tocara estar en ese caso?’ Pensamos mucho también en el legado que vamos a dejar, en hacer proyectos importantes que en ningún momento nadie pueda avergonzarse. Para mí, es una película que tiene muchísimos elementos para ser parte del legado de mi carrera como actriz”.

Benny Ibarra, por su parte, subrayó que aceptó el proyecto por el desafío que implicaba. “Mis criterios son que me saque de mi zona de confort, que sea algo que al principio sienta que no voy a poder lograr, que me quede un crecimiento como artista”.

La química entre ambos actores no es casual pues son amigos de toda la vida, pero esta es la primera vez que trabajan juntos en un largometraje. “Amo trabajar con Benny. Es un compañero, un amigo entrañable. Encontrarnos de esta manera fue precioso”, expresó Lucero. Benny añadió: “Ir de cuates a amigos, a confidentes y ahora a parir juntos esta cinta… sí siento que hay algo que hemos compartido y que vamos a seguir compartiendo. Estamos orgullosos de este proyecto”.

En ‘Nuestros tiempos’ no hubo casting. Los papeles fueron pensados específicamente para ellos. “Nosotros fuimos convocados por Chava Cartas y Draco Films para hacer esta película. Ellos buscaban a estos dos actores que la gente ha acompañado durante muchos años”, explicó Lucero. Y aunque no audicionaron, el reto era otro “El truco está en desvanecer a Lucero y a Benny lo más pronto posible para que la gente empiece a identificarse con la aventura de Héctor y Nora”, puntualizó Benny.

La película fue escrita con un guion “vivo”, flexible, que permitió a los actores imprimir su personalidad a cada escena. “No era algo rígido, Chava siempre nos dio esa libertad. Eso es precioso, seguir creando a partir de un gran guion, pero ponerle nuestros toques”, detalló Lucero.

El contraste entre el México de los años 60 y el del 2025 sirve como punto de partida para preguntas más complejas: ¿Qué valores se han transformado? ¿Qué ideas se han vuelto obsoletas? ¿Cómo se adaptan las personas cuando pierden sus referentes?

“Hay enormes diferencias entre lo que sucedía en el año 1966 y lo que sucede en 2025”, reflexionó Lucero. “Y creo que esas diferencias nos hacen entender a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros hijos. Es una película totalmente familiar que puede invitar a ese diálogo intergeneracional”.

Además del cambio tecnológico, la cinta aborda los roles de género desde una perspectiva emocional. Nora, al llegar al futuro, descubre que su talento ahora puede prosperar sin las limitaciones que enfrentaba como mujer en los años 60. Héctor, en cambio, se siente desubicado y lucha por entender una sociedad donde ya no tiene las certezas del pasado.

“No es una película educativa ni pretende dar lecciones. No se trata de decir que los hombres son malos o que las mujeres se portan mal. Es una historia de amor donde ambos personajes enfrentan paradojas muy fuertes”, dijo Lucero. “¿Dejarías tu carrera por el amor de tu vida o dejarías el amor por realizarte profesionalmente? Creo que esa es la gran paradoja que plantea esta historia tan linda”.

Benny retoma esa idea al hablar de la experiencia de sus personajes. “Es un salto de fe lo que ellos hacen. Se creen capaces de controlar el tiempo mismo, pero cuando algo sale mal, se dan cuenta de que no pueden controlar todo. Eso los desarma y los obliga a cuestionarse muchas cosas”.

Uno de los escenarios principales de la película es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), algo que Lucero destacó con entusiasmo. “Es uno de los grandes escenarios de esta película. Muy agradecidos con la universidad. Estos doctores vienen de esta escuela que también es una escenografía hermosísima”.

La actriz también aprovechó para compartir una reflexión sobre lo que su personaje le dejó. “Creo que la lección es nunca dejar de perseguir lo que quieres. Nunca traicionar tus ideales. Nunca olvidar qué te lleva a lograr tus metas. Vivir hoy, disfrutar el presente, disfrutar a nuestros hijos, nuestras mascotas, nuestra naturaleza. Creo que eso nos lleva a un futuro más divertido, sin arrepentimientos”.

Sinopsis

Nuestros tiempos narra la historia de amor entre Nora y Héctor, dos esposos y científicos brillantes que viven en el México de los 60, hasta que un viaje en el tiempo los arroja a la actualidad, donde la vida es muy diferente. Mientras Nora se adapta de maravilla y encuentra una sociedad que está lista para escucharla, Héctor ansía regresar a 1966, donde los tiempos le parecen mejores. ¿Podrá su amor sobrevivir nuestros tiempos , o quedará únicamente en el pasado?

