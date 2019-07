Exposición invita a tocar las formas del agua

El artista Rutilio Medina inauguró este jueves la exposición “Agua en movimiento”, en el lobby del edificio MIND. La muestra incluye 21 piezas, e inaugura MIND Connect, una iniciativa que buscará conectar a generadores de innovación con empresas, en temáticas como el arte, la investigación, diseño, tecnología y desarrollo.

La inspiración de “Agua en movimiento” es el líquido y la búsqueda de compartir experiencias: cada obra está hecha con un relieve que invita al espectador a tocarla. Con el tacto se perciben esas formas del agua, en muchos de sus contextos: remolinos, gotas, chorros, ondulaciones y tantos otros. En su mayoría, cada pieza es monocromática, con énfasis en los detalles de las texturas: todos los títulos (como "Granizo en el mar", "Gota cae en agua tranquila") se leen también en braile.

El artista, nacido en la Ciudad de México en 1946, platicó sobre esta serie: "Soy un pintor abstracto, jamás he usado un pincel. Mi vocación llegó tarde en la pintura, a los 24 o 25 años empecé a buscar mi lenguaje como pintor, queriendo hacer algo que no hubiera visto. Entre las cosas que encontré estuvo el agua, con una serie de imágenes que no había visto reflejadas. Empecé a investigar las formas del agua en movimiento. Poco después coincidió y conocí a un invidente: hablamos del tema y fue apasionante. No había manera describir con facilidad cómo es una gota, un chorro o un borbotón: no existe la posibilidad de que un invidente toque el agua y palpe la forma en movimiento". A la inauguración acudieron personas con debilidad visual, quienes apreciaron las obras como las concibió el artista: con las manos.

Este primer interés de Medina fue en los años setenta, pero interrumpió el proyecto. Hace unos años lo retomó y encontró en el edificio MIND un espacio para presentar la serie: "Los seres humanos, en este caso invidentes, supuestamente no podemos cruzar la información. Pero con el tacto se puede: un muchacho invidente me comentaba que sí percibía el color por la dermis. Tenemos muchas capacidades, que desconocemos unos de los otros", comentó el artista. El plan es llevar el proyecto a otros espacios, como la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola, que tiene una sección para débiles visuales.

ASISTE:

Agua en movimiento de Rutilio Medina permanecerá en exhibición en el edificio MIND (Av. Faro, núm. 2350) todo el mes de julio (con horario de 9:00 a 18:00 horas).

LS