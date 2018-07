Explora la paleta de emociones a través del clown

La artista escénica Gaby Muñoz platicó con este medio sobre su próxima presentación en la ciudad con “Perhaps, perhaps… quizás”: “Es un proyecto que estrené hace ya muchos años, en 2010. Es la primera vez que lo presento en Guadalajara. Estoy muy emocionada, además voy a poder dar un taller y presentar un acto nuevo durante la noche de apertura en el cabaret”.

Sobre la narrativa de su show, adelantó: “Es la historia de una mujer que ensaya el día de su boda. Primero lo hace con una almohada y finalmente la pasa con alguien del público, y se casa con alguien de la gente. Ya que se casa con alguien real se da cuenta de que las cosas no eran tan sencillas como pensaba. Toca el tema de la soledad, los celos, a través del clown y del humor. Hay una búsqueda más profunda hacia la aceptación y al amor propio. Eso da un giro de tono en donde el humor deja de ser tan hilarante y es más melancólico y reflexivo”.

El curso que impartirá dentro del festival es para veinte personas, ya con los espacios agotados: “Durará cinco días, se llama ‘El silencio del clown’. Es una invitación a los participantes para descubrir universos propios y transmitirlos a partir del silencio y la mirada”.

Gaby Muñoz llega al festival luego de una gira por Europa y Asia, como nos contó: “Estuvo muy completo, muy intenso: acabo de regresar hace dos días. Me fue superbién. Estuve en Londres, Finlandia, Italia, Rumania, Laponia y finalmente en China. Mi idea era cerrar en Guadalajara, pero tengo una función más este año en Monterrey”.

El viaje le permitió observar las cualidades de la disciplina según los diferentes países: “La paleta de color de muchas compañías, algo que no tiene tanto que ver con una definición o una fórmula. Me pareció interesante ver propuestas muy distintas, muy inspiradoras. Sin que hubiera un momento para pensar si era danza, clown, butoh. En ningún momento me lo cuestioné, es más disfrutar la propuesta que viene desde las entrañas de alguien. Y que funciona, con el título que le quieran poner”.

Prepara estreno para 2019

Después de Guadalajara Gaby regresará a la Ciudad de México, donde trabajará en el proceso creativo de su próximo espectáculo. Está pensado para estrenarse en enero de 2019 y “Habla de la conservación de los recuerdos y de las memorias a través de la ropa sucia”. El próximo año continuará con más funciones de “Perhaps, perhaps… quizás”, algunas de ellas fuera de México, además de una colaboración con una compañía franco-finlandesa de danza y circo contemporáneo: “Es el proyecto de una chica que hace danza aérea. Para este proyecto ha invitado a artistas de diferentes disciplinas y nacionalidades. La productora es francesa, tendremos residencias en Francia y Finlandia. El estreno será en 2020 en Francia”.

Curso. “El silencio del clown” es el nombre del taller que Gaby Muñoz impartirá dentro del Festival, además de la obra. CORTESÍA

Del festival, Muñoz apuntó: “Me da mucho gusto que sea la sexta edición. Hacen falta festivales de artes escénicas, performáticas y de circo contemporáneo. Que lo hayan iniciado y que siga me parece increíble. Es donde más nos podemos nutrir, conocer. Para los artistas es la mejor red que uno puede hacer, en los festivales”.

TOMA NOTA

Presentación en el CAE

Gaby Muñoz presenta “Perhaps, perhaps… quizás”, sábado 21 de julio, 20:30 horas en el Conjunto de Artes Escénicas, Sala 2 (Av. Periférico Norte 1695, Zapopan). Boletos en taquillas y www.conjuntodeartesescenicas.com desde $165 hasta $385 pesos.