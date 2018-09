¿Éstas muerto?”, Una obra para reflexionar sobre bullying y violencia

Todos los miércoles de septiembre a partir del día 5, se presentará en el Auditorio Charles Chaplin el montaje “¿Éstas muerto?”, en punto de las 19:30 en el marco del programa de audiencias jóvenes que tiene este recinto.

“La obra está basada en hechos reales, sobre la matanza de Columbine en 1992, el texto es de un escritor estadounidense que se llama William Mastrosimone, esta historia es una de los pocos dramas que hizo. Él se basa en este hecho y deja los derechos libres en todo el mundo con la intención de que cualquier productora teatral lo tome”, cuenta Manuel Mendoza, productor de la pieza.

La puesta en escena aborda el bullying y la violencia entre jóvenes y adolescentes, por lo que se había presentado en escuelas y ahora llega al teatro para alcanzar a mayor número de audiencias. El proyecto es una adaptación del original que realizó Pablo Muradás hace seis años.

“Tengo entendido que fue la primera persona que la trajo a Guadalajara, la mueve unos cuantos años y no se lleva el montaje, entramos en contacto con él a finales del 2016 para absorber el proyecto y poder darle un movimiento con la intención principal de hacer teatros y temporadas, sin perder la parte de presentarlo en escuelas donde tenemos al público meta cautivo”.

La obra ha estado presente en festivales y ha viajado a otros países como Bolivia y Perú. Son cinco actores en escena, pero en el equipo están 10 histriones que rotan de acuerdo a los compromisos que cada uno tiene.



Reflexión para todos

Los actores Abraham Martínez y Jesús Mosqueda son parte del elenco, ambos estudiaron artes escénicas y dan vida a “Fernando” y “Matt”, respectivamente. La trama se centra en “Fernando”, un joven víctima de bullying que también generó violencia en su entorno, él hace un flashback de sus vivencias mientras llega el clímax de la obra teatral. “Matt” en realidad no tiene relación con él, pero es víctima indirecta de las circunstancias.

Para los actores ha sido una experiencia de profundización en el tema, puesto que se reflexiona sobre una problemática arraigada entre jóvenes y adolescentes. “Este montaje me ha dejado mucho aprendizaje, antes de conocer el texto, no tenía idea del tema que se iba a abordar y cuando supe me pareció muy interesante”.

Por su parte, Jesús siempre se ha preocupado por la violencia entre los jóvenes. “Para mí ha sido fuerte esta experiencia porque te das cuenta de cosas que suceden, recopilamos datos de lo que pasaba con el bullying en México y realmente la gente piensa que sí es algo muy tocado, pero no nos damos cuenta cuánto sufren las personas”

¡No te lo pierdas!

“¿Éstas muerto?”, todos los miércoles de septiembre a las 19:30 horas. El boleto general cuesta 90 pesos, los pases se pueden conseguir en el teatro o a través de las redes sociales de Cultura Mercadológica y en los próximos días a través de voyalteatro.com