"Escribo sobre mujeres porque tienen historias más interesantes"

En 2013, Margot Wölk dio a conocer su historia como catadora de Hitler, ella fue la única superviviente de un grupo de 15 mujeres que se dedicaban a probar la comida del dictador para que no fuera envenenado. Wölk fue la única de ellas que escapó al avance del Ejército Rojo y logró contar su vida.

"Creo que Hitler y la Segunda Guerra Mundial representan un tiempo de oscuridad en la historia de la especie humana" V.S. Alexander, autor.

Cuando el escritor V.S Alexander se topó con este caso de la vida real, supo que había encontrado una trama digna de escribirse, y así llegó a él la voz de Magda, la protagonista que narra el thriller que especula sobre la muerte del Führer: “La catadora de Hitler” (editorial Espasa). En entrevista, el escritor charla respecto a este episodio de la historia de la humanidad.

-La Segunda Guerra Mundial así como el personaje de Hitler son temas recurrentes en las diversas expresiones artísticas (películas, libros, etc.). ¿Es un tema inagotable?

-Yo realmente creo que es un tema inagotable, principalmente por la tragedia y el drama humano. Algunos dicen que la Segunda Guerra Mundial es la última guerra en la que “los buenos” y “los malos” estaban claramente delineados, esto también puede ser una razón para la fascinación de las personas actuales, porque, en cierto sentido, es más fácil de entender este suceso. Películas, libros y programas de televisión continúan produciendo historias relacionadas a este periodo histórico, muchas de éstas fuera de Alemania. Lo que parece que se muestra ahora más frecuentemente es el lado de “la buena Alemania”, es decir, el lado anti-nazi.

-¿Cómo llegó a ti la historia de la catadora de Hitler?

Como escribo en Notas de Autor, leí una historia en la agencia Associated Press sobre Margot Wölk el 26 de abril del 2013. Por muchos años quise escribir una novela sobre el holocausto, pero no lograba hacerlo bien, y además estaba asombrado por las magníficas películas y novelas que ya se habían producido sobre el tema. Me preguntaba qué pasaría con las investigaciones que recolecté durante años. Cuando leí la historia de Margot sobre sus catas, sabía que había encontrado mi novela, y la voz de Magda vino hacia a mí fuerte y claramente.

-¿Qué representa actualmente este suceso histórico?

-Más que nada, creo que Hitler y la Segunda Guerra Mundial representan un tiempo de oscuridad en la historia de la especie humana. Como la generación de la Segunda Guerra Mundial vaya pasando, necesitaremos salvaguardar la historia y las memorias de aquella época, para nunca olvidar.

Para mí, la guerra representa una trágica y horrible lección aprendida, más que otra cosa. Si nosotros honramos y prestamos atención al pasado, quizá podamos salvarnos a nosotros mismos y a las futuras generaciones de tal carnicería.

Por otro lado, existen peligros para que esta historia se repita; estos disminuyen y retroceden según el tiempo; y, hoy en día, si prestas atención, parece que estamos bajo ataque de nuevo. Tenemos políticos que demonizan, que parecen no tener brújula moral, que practican la guerra y el odio en lugar de la paz y el amor. ¿Cuándo aprenderemos?

Nosotros, como personas, necesitamos hablar claro. Yo lo hago a través de mi trabajo. Mis novelas son sobre opresión. Es un tema oscuro, pero ha crecido desde mi experiencia y ha guiado los libros que he escrito. Es triste para mí decirlo, pero seguido me aterra que la especie humana nunca aprenda las lecciones de la historia.

-¿Cambió tu perspectiva de este periodo histórico al escribir “La catadora de Hitler?

-No realmente. Yo he estado leyendo sobre la Segunda Guerra Mundial desde que soy un niño, de pequeño la encontré fascinante, particularmente partiendo de la pregunta “¿Cómo pudo pasar esto?”. Algunos han dicho que la novela es como una mini-perspectiva de todo lo terrible que sucedió durante la guerra: batallas, bombas, asesinatos, matanzas, violaciones… todo está presente en este libro. Puedes tratar de encubrir lo que sucedió durante la guerra, pero no se debería hacer: es parte de nuestra experiencia humana que compartimos unos con otros.

-¿Qué diferencias encuentras al escribir desde una voz femenina a una masculina?

-La gente, los lectores y demás me preguntan constantemente: “¿Por qué escribes sobre mujeres?”. Una autora best-seller me dijo recientemente que había logrado la relación “correcta” entre dos hermanas en uno de mis libros, “The Irishman’s Daughter”, sobre la Gran Hambruna Irlandesa (también conocida como la ‘Hambruna de patata’) de mediados del siglo XIX. Ella quería saber si yo tengo hermanas. Le contesté que no.

Formo a mis personajes desde la experiencia humana y luego les doy lo que se puede llamar características femeninas o masculinas. Si puedo identificarme con el personaje, o mis personajes se identifican conmigo, puedo escribirlos. Todos tenemos las mismas emociones en grados variados, son estas variaciones las que hacen la diferencia. Yo escribo sobre mujeres porque tienen historias más interesantes.

-El libro también aborda una fuerte historia de amor, el romance surge en medio de los conflictos de la Segunda Guerra Mundial.

Así es, creo fervientemente esto, pues es parte de la experiencia y condición humana. Mi lado romántico sabe que todas las buenas historias tienen un interés amoroso en el fondo, en el corazón, sin importar si se trata de una persona, animal o la propia naturaleza. Espero que mi novela refleje eso.