En la piel de José Alfredo

La herencia musical de José Alfredo Jiménez tiene largo aliento en la industria musical, tanto así que sus hijos han sabido aprovechar ese legado y lo difunden de manera respetuosa y enalteciendo todo lo que significó su padre. Sin embargo, más allá de rendir un homenaje o ser un show biográfico, el espectáculo “Así fue mi padre” es un relato histórico-musical, así lo comparte en entrevista con esta casa editorial el productor ejecutivo e hijo del autor de “El Rey”, José Alfredo Jiménez Medel.

“Este show lo estrenamos hace tres años en la Ciudad de México, lo hemos llevado de gira por México, Colombia y Estados Unidos. Nace a partir de una necesidad personal, por descubrir quién había sido José Alfredo Jiménez, más allá de los escenarios y su obra. Soy su hijo menor y soy el que menos convivencia directa tuvo con él, pero aprendí a conocerlo a través de sus canciones, de mis hermanos mayores, mi madre, amigos y gente. Esto es una investigación de más de 20 años, tuve el cuidado de documentar todo sobre él y al analizarlo descubrí tantas cosas bonitas, que merecía la pena compartirlas con la gente”, comparte.

El autor de el espectáculo comparte que más allá de ser una biografía, que no lo es, “Así fue mi padre” presenta una recopilación hecha para la gente, “donde podrán redescubrir la música de José Alfredo, así como conocer aspectos humanos, cómo era como amigo, como hijo, hermano y que todo lo que se diga en el escenario lleva toda la verdad de lo que fue su vida”.

Jímenez Medel quiere que el legado musical de su padre se mantenga entre las nuevas generaciones, tanto así que recuerda que sus letras siguen siendo exitosas y artistas como Luis Miguel las utilizan en sus discos de música ranchera y cosechan premios como los Grammy Latino (Seis temas de José Alfredo se incluyeron en el Álbum del año que obtuvo “El Sol”, con el disco ¡México por siempre!).

El objetivo de presentar “Así fue mi padre” es conectar a José Alfredo con el público gracias a un viaje musical, que termina cuando la gente se reencuentra con sus propios padres a través del espectáculo. “Eso lo vuelve un show muy emocional, todo el material es inédito, la gente ríe, canta y se emociona al punto de las lágrimas, de orgullo de ser mexicano”.

Son 20 artistas quienes participan en el espectáculo y van narrando la historia del cantautor. La interpretación corre a cargo de Myrna Lozano y Luis Alfredo Jiménez, así como los testimonios en audio de Julio Iglesias, Facundo Cabral, Carlos Monsiváis, entre otros, y testimonios en video de Rubén Fuentes, Armando Manzanero, Marco Antonio Muñíz y varios más. Además, una de las sorpresas que promete el hijo de José Alfredo, es que el público verá ese vínculo que hubo entre su padre y Vicente Fernández, “Vicente y mi papá tuvieron algunos roces en la vida, era un poco complicada hacerla esa charla y ahora la vamos a estrenar, no se pueden perder lo que Vicente me dijo, la verdad no creerán si no lo ven decir las cosas que nos compartió”.

El espectáculo se conforma de 60 canciones, algunas completas y otras de fondo, para durar dos horas, que atrapan al espectador desde el primer minuto. La sede es en Palcco (Av. Central Guillermo González Camarena 375, Zapopan) Teatro Moncayo, el sábado 24 de noviembre a las 20:30 horas, boletos en taquillas y Ticketmaster desde $400 hasta $950 pesos.