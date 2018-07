En busca del mejor malabarista mexicano

La International Jugglers Association (IJA) realizará en Guadalajara la Competencia Nacional de Malabarismo, donde se presentarán 10 finalistas, dentro del marco del Festival Internacional de Circo.

Erin Stephens, representante de la IJA, platicó sobre este concurso de malabares: “La competencia es un premio para una rutina. También es atractivo para el público. Buscamos expandir los límites de los malabares, como arte y técnica. Hay puntos y categorías: entretenimiento, dificultad, creatividad, presentación en la escena, todo eso”.

Este año hay ocho competencias en el mundo. Han habido 23 en siete años: “La primera fue en México, en 2011. Ésta es la sexta en el país. En este año está también en Taiwan, Rusia, Benín (en África), Afganistan; y en Sudamérica, en Paraguay y El Salvador”.

Los malabaristas que desean participar deben llenar un formulario con la información y subir un video de su rutina, sin edición y completo, donde se muestren todas las categorías. Son rutinas de cinco a ocho minutos de duración.

El crecimiento de los malabares

Sobre la escena del malabarismo en México que se reflejará con los diez finalistas, Erin detalla: “Es muy bueno, el nivel es muy alto. Es muy bueno para nosotros y para México. Se ve la progresión del nivel: hay un crecimiento muy fuerte en estos seis años desde la primera edición. La escena del circo tiene mucho poder. Viajo mucho por el mundo y pienso que en México, Chile y Japón son los más fuertes en la progresión que han tenido”.

Otra coincidencia en estos países son las compañías: “Trabajan para hacer malabares y circo, es ya una cosa normal en la sociedad. Hay muchos shows, talleres, proyectos, mucha gente joven. También hay apoyo de los gobiernos y compañías. Como los patrocinadores de este festival, es impresionante. Es algo moderno. En otros países como Rusia o Estados Unidos la imagen de los malabares es algo viejo, porque es un arte viejo. Pero hay que cambiar la mente del público para que vean que es un movimiento moderno”.

Por otro lado, los premios de la competencia son 300 dólares estadounidenses para el primer lugar, 200 para el segundo y 100 para el tercero, además de una medalla: “Pero pienso que lo más importante es el honor, lo más interesante”. Los planes a futuro de la IJA son tener una competencia con los ganadores de las diferentes regiones donde se hace el campeonato.

La IJA tiene 71 años, desde donde promueven muchas actividades en torno a los malabares: “Es un festival que se hace anualmente. Tenemos un programa del Día Mundial de Malabarismo, es una invitación para celebrar el arte. Tenemos muchos proyectos en línea: trucos del mes, videos de malabarismos alrededor del mundo. Y una revista en línea, con entrevistas, referencias a otras revistas y sobre festivales. Hay un programa para jóvenes, Youth Juggling Academy: es para ayudar la educación de los jóvenes”.

SABER MÁS

En el Foro Periplo, Matan Presberg presentará un acto que hizo recientemente, en el que utiliza códigos de color con pelotas. Hizo una investigación para seleccionar trucos que tuvieran sentido con pelotas de diferentes colores. Es una rutina muy técnica, adelanta.

Matan comenzó en los malabares a los seis años. Ahora, colabora con la International Jugglers Association: “Seguía las redes sociales de la asociación: más tarde me enteré de que Erin la dirigía. La contacté para ofrecerme para trabajar en el equipo. Pensé que me diría que ya tenía su equipo, que muchas gracias. Pero me dijo que sí”.

ASISTE

• Competencia Nacional de Malabarismo, con malabaristas de todo México. Jueves 12 de julio, 20:30 horas, LARVA.

• Escenarios abiertos, miércoles 11 y 19 de julio, 20:30 horas, Foro Periplo.