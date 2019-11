El modernismo de India llega al Museo Cabañas

La tradición no está enfrentada con el modernismo y a través de 187 fotografías, el académico y fotógrafo Rishi Singhal brinda un recorrido puntual sobre la visión y el desarrollo que la India ha procurado en materia vanguardista mediante el legado que ha forjado el Instituto Indio de Diseño (NID, por sus siglas en inglés) desde su creación en 1961.

El montaje “El modernismo en la India a través de los archivos del Instituto Indio de Diseño” estará abierto al público a partir de mañana 28 de noviembre en el Museo Cabañas y forma parte de las actividades principales que la India tendrá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), al ser el país invitado de honor del encuentro literario del presente año.

Muestra del trabajo que será expuesto en el recinto. EL INFORMADOR / F. Atilano

Rishi Singhal, quien también coordina la maestría en fotografía del Instituto Nacional de Diseño, señaló que estas imágenes recuerdan diversos momentos de la India para albergar y profesionalizar al diseño, así como a profesores, alumnos y artistas que han sido clave en la formación e impulso de estilos y conceptos que han caracterizado a esa nación en la actualidad en ámbitos como la arquitectura, por ejemplo.

A través de su curaduría, Singhal compartirá con los espectadores imágenes icónicas sobre los edificios modernistas en Ahmedabad como Sanskar Kendra, el Edificio de la Asociación de Propietarios de Fábricas Textiles, Villa Sarabhai y Villa Shodhan, por ejemplo, así como de las labores docentes del Instituto Nacional de Diseño impulsadas por personalidades como Dashrath Patel, quien fuera el primer profesor contratado en la institución en 1962.

Un puente de arte

La belleza arquitectónica queda expuesta. EL INFORMADOR / F. Atilano

Marisol Schulz, directora de FIL, destacó que si bien la India pudiera parecer un país lejano también por su cultura, las coincidencias sociales que ve en México son múltiples: “México y la India comparten mucho en común, no solo en su colorido, su arte o tradición, por ejemplo, somos sociedades que giramos alrededor de la familia, estamos conformados por un núcleo familiar muy fuerte y eso le imprime una característica muy particular”.

Susana Chávez, directora del Museo Cabañas, detalló que a la par de la exposición fotográfica también se compartirá del 29 de enero al 2 de febrero del 2020 un ciclo cinematográfico con películas y cortometrajes seleccionados también por Rishi Singhal entre los que destacan filmes como “Nostalgia for the future” de Avijit Mukul Kishore, “Lovely Villa” de Rohan Shivkumar, “Hawa Mahal” de Vipin Vijay, “Furnished room” de Pryanka Chabra y “I sing the body electric” de Shalinee Gosh, entre otros.

