El arte contemporáneo jamás fue tan tapatío

Guadalajara goza de gran vigor en lo que a arte moderno se refiere, y para demostrarlo se llevará a cabo una feria de arte contemporáneo, bajo el nombre A.C.T. Artistas Contemporáneos Tapatíos, la cual reúne a 35 artistas locales y tres de origen colombiano con residencia en esta ciudad. El recinto que acogerá esta exhibición será el Laboratorio de Artes y Variedades (Larva).

Los trabajos de los artistas estarán exhibidos en tres salas del Larva: Sala Juárez y en las dos galerías distribuidas en el piso 1 y 2. Cabe señalar que las más de tres decenas de piezas estarán distribuidas según tres proyectos curatoriales: “Todas las fuerzas”, “Ecosistema 20” y “El vacío como objeto”.

Es así que las obras expuestas, todas de manufactura local, pretenden ofrecer al espectador un panorama de las actuales producciones creativas que reinan en la escena del arte plástico de la ciudad, junto con sus respectivas estéticas, o, en palabras del productor general, Andy Dábula, “generar convivencia entre los diferentes ecosistemas de la escena plástica en Guadalajara”.

TOMA NOTA

Decálogo para disfrutar del arte contemporáneo

Los expertos recomiendan

1. Evite descifrar códigos. No intente conectar cada pincelada, forma o material con un significado o cuestión racional.

2. Adiós al tiempo. El arte contemporáneo es abstracto, por ello es importante observar diversas obras del mismo artista con el fin de entender su lenguaje y sus temas.

3. No es cuestión de niños. Deje de lado la expresión “Esto lo puede hacer un niño de cinco años”; en el arte contemporáneo lo importante es la idea y no la técnica.

4. Abra su mente. Deje de preguntarse ¿sobre qué es esta obra? Y mejor cuestiónese sobre temas más sensoriales como: ¿Qué colores vemos, oímos o sentimos?

5. Sienta, no juzgue. Un punto importante para disfrutar de las expresiones contemporáneas es entender que “el arte abstracto es la representación concreta de nuestros sentimientos más sutiles”.

6. Adiós al estrés. Lo importante no es que le guste toda una exhibición, sino encontrar la obra que logre dialogar directo con usted.

7. Recorra antes de juzgar. Acuda con la idea de descubrir algo que antes no había visto, puede llevarse una gran impresión… o no.

8. Leer el texto de la pared. La explicación que se encuentra al inicio de toda muestra siempre será una excelente manera de adentrarse, pues le dará un enfoque de lo que está a punto de ver.

9. Algunos artistas no saben (ni les importa) lo que significa su obra.

10. Todo arte es abstracto. Ello lleva a pensar que no tiene la necesidad de estar sujeto a la realidad, sino a lo que el artista abstrae de ésta.

A detalle los tres proyectos curatoriales

• Atalanta. Proyecto curatorial de índole independiente de Alejandra Ruiz, artista que participa en la exposición “Todas las fuerzas”, que estará en la galería del piso 2. Ésta está conformada por obras de diez mujeres, entre quienes se encuentran: Mai de Alba, Raquel Barrios, Xel-Ha López y Marina Terriquez. Ellas trabajan con el lenguaje conceptual contemporáneo a través de diferentes disciplinas como la fotografía, la instalación, la ilustración, la pintura y el arte-objeto.

• Daniel Fontanini. Artista plástico tapatío, radica actualmente en su tierra natal, donde da clases de educación artística a niños y trabaja en sus propios proyectos de arte; la mayoría de éstos sobre pintura y grabado, aunque la gestión de exposiciones colectivas también se incluye en su pasión, como es el caso de “El vacío como objeto”, exhibición que se presentará en la Sala Juárez, ubicada en la planta baja. Para dicha sala, Fontanini invitó a cuatro artistas de trayectoria relacionados con el lenguaje y la identidad contemporánea: Pablo Cobián, Germán Laris, Raquel Barrios y Daniel Ruiz.

• Vega-Galván. El equipo curatorial conformado por Rita Vega y José Luis López Galván, dos artistas figurativos con larga trayectoria en Guadalajara, presenta la exposición “Ecosistema 20”, que estará en la galería del piso 1. Para dicha galería se convocaron a diez artistas con trayectoria reconocida con técnicas figurativas, realistas o abstractas; al manejar un ecosistema de artistas con dichas técnicas, se otorga a la exhibición en general el perfil clásico figurativo de la producción artística actual de la Perla Tapatía. Además, los artistas invitaron o apadrinaron, cada uno, a un artista emergente; por lo que la sala la conforman en total 20 artistas.