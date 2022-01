El Museo Cabañas busca “Habitar el colapso”

La artista plástica Cynthia Gutiérrez (Guadalajara, 1978) inaugurará en el Museo Cabañas, este sábado 5 de febrero - a las 12:00 horas-, la exposición “Habitar el colapso” que, bajo la curaduría de Víctor Palacios, tiene como propósito ofrecer un amplio panorama de su trayectoria profesional y, al mismo tiempo, volverse una plataforma de diálogo y reflexión en torno a los preceptos estéticos que han influenciado su práctica.

La exposición, que también forma parte de la programación de GDL ART WKND (Antes PreMaco), representa para la artista la oportunidad de que su público se amplíe, “pues finalmente el trabajo que hago lo debe completar el espectador, de alguna manera”; además, para concretar la producción y materialización de esta muestra, el Museo Cabañas fue beneficiado con la Beca de Arte de la Fundación BBVA en su 5a edición, “se trata de un proyecto en el que trabajamos más de un año, pero originalmente estaba programada para 2020 aunque la crisis sanitaria cambió muchas cosas y tuvimos que aplicar a la beca, por iniciativa del museo, y logramos retomar la muestra”, comparte la artista en entrevista con EL INFORMADOR.

Diálogo de interrogantes

“Habitar el colapso”, en este sentido, dice la artista, tuvo una curaduría a cargo de Víctor Palacios, curador en jefe del museo, “que junto con la directora del Cabañas me invitaron a participar y hacer del proyecto una retrospectiva; desde entonces, revisamos mi trabajo y discutimos mucho al respecto. Incluso, creo que este tiempo de pandemia ha sido importante para la reflexión, y cuando me plantearon esto revisé mi labor, porque me pareció interesante hacer proyectos nuevos que dialogaran con piezas anteriores. Es una retrospectiva porque reviso temas que son de mi interés, pero los reviso con trabajos nuevos o, en otros casos, intervenciones puntuales en el espacio del museo”.

Este “diálogo” con el curador, explica Gutiérrez, “siempre es importante porque se intercambian ideas y se nutren; en este caso, el proceso se alargó y ciertos proyectos se modificaron, lo que ha sido enriquecedor. Pero también ese diálogo que se establece con el espectador, cuando alguien conecta o se identifica con mi trabajo, que genera una nueva reflexión o empata la pieza con lo que vive. Pienso que mi obra es un cuestionar, una interrogante, y que son cuestiones a las que nos enfrentamos todos, el sentido de la existencia y cómo habitamos el mundo”.

Memoria y fractura

Refiere la artista: “En cuanto a mis búsquedas e intereses, las que se reflejan en mis piezas, tengo tiempo trabajando en conceptos como identidad, y cómo se construye a nivel colectivo, ahí juega un papel importante la memoria, tanto la personal como la colectiva. La memoria cambia, no es algo fijo, a veces engaña, y hay qué ver lo que sucede con símbolos como los monumentos, que se imponen y no pertenecen a nuestra memoria, unos se derriban y otros se convierten en sitios para la protesta o pedir cambios”.

Y así, recuerda Gutiérrez: “me formé en la escultura -mi padre es escultor- y me interesa separarla del pedestal, por eso en mi obra hay estructuras que se fracturan, un poco siguiendo el juego entre lo flexible y lo cambiante, las historias al margen de lo oficial, que a veces son parte más esencial de lo que nos conforma”.

Cuestionar la realidad

Ante una realidad tan contrastante -en la que la violencia crece, cunden las desapariciones-, la Gutiérrez menciona: “me interesa abordarla y cuestionarla a partir de mi trabajo; y creo que en esta vorágine, en un sistema donde impera el individualismo y la acumulación de capital, lo que necesitamos es hacer una pausa y caminar hacia atrás, buscar otras formas de conectar con la tierra, sobrexplotada y a punto del colapso, por eso me acerco en esta exposición a la labor del artesano, como otra forma de confrontar el mundo y, asimismo, parte de nuestra identidad”.

“Habitar el colapso” se integra por casi una veintena de obras (conformadas algunas por varias piezas) y, para la artista, el hecho de exhibirse en el Museo Cabañas es importante por lo que este espacio significa, “además la muestra da cuenta de lo que he hecho, y creo que lo importante es cuestionar y reflexionar; yo busco con mi obra tratar de entender un poco, ver de qué forma hallamos otras posibilidades de operar, generar cambios y encontrar nuevos modelos que persigan el bien común”.

Cynthia Gutiérrez (Guadalajara, 1978)

Estudió Artes Visuales en la Universidad de Guadalajara (UdeG) y fue cofundadora del Clemente Jacqs Laboratory, un espacio colaborativo, durante 2004 y 2005. Dentro de sus exhibiciones individuales recientes se hallan: “Todos los siglos un solo instante” (La Tallera, Cuernavaca, Morelos, 2019); “Paráfrasis del estrago” (Museo de Arte Raúl Anguiano, Guadalajara, 2016); “Coreografía del Colapso” (Proyecto Paralelo, CDMX, 2014); “Notas de Carnaval” (Museo de Arte de Zapopan, 2011); y “Escuela para cadáveres” (Museo de las Artes, Guadalajara, 2008), a lo que se suman numerosas muestras colectivas.

Ha formado parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2016); en 2016 recibió el premio Izolyatsia Platform for cultural Initiatives, Social Contract Open Call for Interventions (Kiev, Ucrania); y ha contado con becas como la de Jóvenes Creadores del FONCA, la del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA) de Jalisco, y del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA).

