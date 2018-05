El Festival Cultural de Mayo concluye su edición 21

La edición número 21 del Festival Cultural de Mayo (FCM) concluyó este viernes por la noche en las instalaciones del Teatro Degollado con un concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), bajo la batuta del maestro Marco Parisotto y la primera vez en México del pianista Vadym Kholodenko. La velada comenzó en punto de las 21:00 horas.

Previo al inicio del recital, autoridades culturales se reunieron en el escenario del Degollado para agradecer al público su participación en el festival, cuya encomienda fue mostrar las corrientes artísticas en Mexico y el mundo, creando puentes con naciones hermanas como, en en este momento, la ciudad de Quebec, en Canadá.

Alejandro Matos, director del FCM, compartió que en 23 días de evento hubo más de 45 actividades. El embajador José Luis Martínez refrendó su apoyo al proyecto, pues desde que inició ha visto su evolución. David Ruiz, director de asuntos bilaterales Quebec-Jalisco, también se unió a la buena acogida que tiene el FCM y, finalmente, Myriam Vachez, secretaria de Cultura, lo definió en tres palabras: calidad, excelencia y variedad.

El concierto abrió con “Métaboles” de Henri Dutilleux en cinco movimientos: “Incantatoire”, “Linéaire”, “Obsessionnel”, “Torpide” y “Flamboyant”. La obra orquestal es de 1959 y se realizó para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la Orquesta de Cleveland.

Minutos después, cuando se acondicionaba el espacio para el pianista Vadym Kholodenko, el público atestiguó el virtuosismo del artista en la pieza “Concerto No. 1 en Mi Menor, Op. 11” de Frédéric Chopin. La velada prosiguió con “Alborada del Gracioso” de Maurice Ravel y el cierre fue con la obra “Daphnis Et Chloé, Suite No. 2”, también de Ravel.

Sobre el pianista

“Alborada del Gracioso” fue compuesta para piano por Ravel en 1905 y orquestada en 1918. “Daphnis Et Chloé, Suite No. 2” fue descrita por Ravel como una sinfonía coreográfica basada en la relación erótica de un cabrero y una pastora. Sobre el pianista Kholodenko, estrella de la noche, entre sus múltiples reconocimientos destaca la Medalla de Oro de la Van Cliburn International Piano Competition en 2013.