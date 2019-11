Despiden a directora de Revista Algarabía tras dichos sobre familia LeBarón

La editorial Algarabía informó que a partir de este viernes María del Pilar Montes de Oca Sicilia deja de fungir como directora general, luego de la polémica que generaron sus tuits sobre la masacre a la familia LeBarón.

Mediante un comunicado, la editorial informó que el puesto será ocupado por Érika Juárez Jiménez, quien fungía como directora administrativa.

Además, refrendaron su compromiso a la difusión cultural, el fomento a la lectura y la divulgación de las ciencias, siempre evitando cualquier ofensa o controversia sobre temas de actualidad, coyunturales o sensibles.

En días pasados, Pilar Sicilia fue criticada en redes sociales al expresar que lo ocurrido a la familia LeBarón había sido una revancha y no una masacre, además de que comentó: “pos que esos güeyes eran delincuentes malditos, abusadores, y que no me da tristeza que los hayan matado (…) pues les tocaba un destino peor que la muerte”.

LS