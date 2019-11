Algarabía se disculpa por tuits de su directora

Ante los comentarios sobre la masacre a la familia LeBarón hechos por María del Pilar Montes de Oca Sicilia, directora general de Algarabía, a través de su cuenta de Twitter, los internautas piden que sea despedida de esta revista dedicada a la difusión lingüística.

Pilar Sicilia, un ejemplo de la miseria humana, no sólo por el odio que refleja contra los #LeBarón sino porque acaba devastar la carrera de sus empleados. pic.twitter.com/g11LBM8nqM — Alejandra Escobar (@AleEsat) November 7, 2019

Sin embargo, esta publicación mostró su postura con un comunicado en el que se afirma que el trabajo de Montes de Oca no es “menospreciado” ante sus “desafortunados” comentarios en redes sociales:

“Lamentamos profundamente las desafortunadas expresiones recientes, a título personal, de María del Pilar Montes de Oca Sicilia. Pese a NO compartir sus opiniones, que no representan el proyecto ni los fines de Algarabía, no por ello dejamos de respetarla como lingüista ni de menospreciar su talento ni esfuerzo como editora”.

Los tuits de la directora de esta revista ya fueron eliminados en su cuenta, sin embargo, las fotografías de pantalla de los usuarios hechas a sus comentarios permanecen y se continúan compartiendo, tales como “Lo de los #LeBarónFamily no fue una masacre, fue una revancha”, y la respuesta a una usuaria que cuestionaba este comentario: “pos que esos güeyes eran delincuentes malditos, abusadores, y que no me da tristeza que los hayan matado (…) pues les tocaba un destino peor que la muerte”.

A través del comunicado, la revista ofreció una disculpa: “En Algarabía, conscientes de la responsabilidad que acarrea nuestra misión, la amplia difusión de la revista y el perfil público del equipo, quisiéramos disculparnos sinceramente por la ofensa que tales comentarios hayan podido causar a nuestros lectores o, más aún, a los allegados de las víctimas”.