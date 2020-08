De frente a la extinción

El quehacer artístico regresa a las salas de exposición y el mexicano Ariel Vargassal retoma su ruta pictórica en la galería de arte Building Bridges Art Exchange (BBAX), ubicada en Santa Mónica, California, en donde presentará “Fábulas de desplazamiento físico y emocional”, una peculiar reflexión sobre el cambio climático y los daños que el humano produce en las especies.

Apasionado por la convivencia entre el humano y los animales, Ariel Vargassal rinde homenaje a las especies en peligro de extinción al situarlas en contextos que rompen con su naturaleza, pero que para la sociedad pudieran resultar contextos cotidianos.

“Ocurre un fenómeno, cuando los recursos se acaban por el cambio climático, que es lo que ocurrirá con la agricultura, el que todas las fuerzas naturales nos están obligando a movernos, cuando existen cambios tan grandes en los bosques como el incendio en Australia, eso hace que los animales y seres humanos nos tengamos que mover, es parte de la migración que va a ocurrir, no lo vemos hoy, pero si no nos cuidamos y no lo detenemos habrá una catástrofe tremenda”.

Son 12 pinturas que Vargassal presenta por primera vez en conmemoración del Día Nacional de la Fauna Silvestre en Estados Unidos; a partir del 4 de septiembre, “Fábulas” podrá ser visitada de manera presencial, a la par que también se habilitará a través de la web de la galería.

“Decidí hacer una narrativa con los animales que están en peligro de extinción y conectarlos desde la perspectiva humana, que simbióticamente ellos se están comunicando, nos están analizando”.

Caracterizadas por el fondo blanco, en “Fábulas” las obras de Vargassal reafirman su interés por el concepto esencialista, en el que el artista mexicano, quien se considera un comentarista social, da prioridad a la limpieza de la imagen para dar total protagonismo, en este caso, a los animales y sus entornos que son amenazados por la insensibilidad, descuido y explotación del ser humano.

“Siempre me ha gustado dar una metáfora con mis pinturas y tengo un estilo en el que me gusta utilizar a las personas y a los animales para generar una narrativa. En colecciones pasadas he tratado temas de la vida socioeconómica de Estados Unidos, pero ahora me hice una pregunta, si al utilizar a los animales —en su arte— lo hacía de la forma adecuada para poder hacerlo protagonistas de esta historia”.

Además de las obras plásticas, Vargassal compartirá “BEE-CAREFUL with our planet”, instalación interactiva creada junto el ceramista Scott Riddle, con quien creó dos mil abejas en cerámica hechas y pintadas artesanalmente, para hacer hincapié en la importancia de las abejas y la fatalidad que representaría la extinción de estos insectos.

“Quien venga a ver la obra podrá formar parte de la instalación, la gente va a interactuar. Quería hablar sobre la extinción masiva de las abejas, que a pesar de ser tan pequeñas son la base fundamental del ecosistema, si ellas desaparecen, también desapareceríamos nosotros y otras especies”.

Disfruta de la exposición “Fábulas de desplazamiento físico y emocional” de Ariel Vargassal a través de la web www.buildingbridgesartexchange.org a partir del 4 de septiembre.