Cultura Jalisco niega distanciamiento con el CECA

El presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA), Efraín Franco, señaló ayer, en entrevista con esta casa editorial, que “el acercamiento y apertura por parte de la Secretaría de Cultura de Jalisco, encabezada por Giovana Jaspersen García, ha sido mínima y limitada, lo que ha provocado inconformidad e incertidumbre por parte de la comunidad artística local”. Comentó que desde la llegada de Jaspersen a la dependencia cultural, en diciembre de 2018, diversos grupos y proyectos locales han estado a la espera de que la secretaria sea más clara sobre el desarrollo cultural que Jalisco tendrá durante su gestión.

“De acuerdo a la ley, existe una obligación dentro de los primeros seis meses para presentar el plan estatal de cultura. Pero el plan no existe como tal. Hay cinco ejes que ha presentado (Giovana) desde el principio como su política cultural, pero eso no es el plan estatal, hay una diferencia. De hecho, en mayo o principios de junio terminó el tiempo que marca la norma para tener integrado un plan estatal y ya han pasado casi siete meses desde que tomó posesión… De hecho, me han llegado una gran cantidad de inconformidades de los municipios, agrupaciones, asociaciones, artistas y agentes culturales, porque no hay claridad en el proyecto cultural para Jalisco”, compartió Franco.

Sobre estos señalamientos, Giovana Jaspersen, secretaria de Cultura Jalisco, afirmó, vía telefónica, que desde su perspectiva no existe un distanciamiento con el CECA y sus intereses en pro del desarrollo artístico al considerar al consejo como un aliado fundamental en los ejes de trabajo que también tienen como prioridad atender e incluir a municipios fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Tenemos una cita pendiente –con el CECA–, pero hemos tenido tiempo de trabajo en las mesas regionales. Creo que la percepción puede ser por una deuda que era histórica y que además lo han hablado mucho nuestras comunidades y que tiene que ver con trabajar en nuestros municipios de forma cercana, no estamos todo el tiempo trabajando en la Zona Metropolitana de Guadalajara”.

Aunado al supuesto distanciamiento, otro de los reclamos del CECA a la titular de la Secretaría de Cultura es la falta de apertura para que espacios y recintos culturales, como el Teatro Degollado, sean utilizados por compañías y proyectos locales, mismos, que según el consejo les han sido negados; al respecto Jaspersen García puntualizó que se trabaja en realizar manuales de operación y programación para dar cabida a diversas propuestas ante la gran cantidad de solicitudes por utilizar el espacio: “Se está trabajando en la reglamentación de los espacios, no solo en los escénicos, también en los culturales. Es un tema que no se había aterrizado en manuales y reglamentos, a excepción de otros espacios que volveremos a revisar (…) es necesario tener manuales de operación, se está trabajando en eso, no podemos hacer todo de un día para otro, tenemos que redireccionar un proyecto de cultura con base en las líneas que se han marcado para esta administración”, finalizó.