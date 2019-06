Conoce a los “Genios del siglo XX”

La Orquesta de Cámara de Zapopan dirigida por Allen Vladimir Gómez, el Coro de la Fundación Beckmann y el arreglista Marcelo Rodríguez Scilla como director huésped, unirán sus talentos para ofrecer el espectáculo denominado “Genios del siglo XX”, dicho show se presentará hoy jueves 20 de junio en la Sala de Cabildo de Guadalajara (Hidalgo 400, Col Centro, Guadalajara) a las 19:00 horas; el viernes 21 de junio en el Centro Cultural Constitución (Manuel M. Diéguez 369, colonia Constitución) a las 20:00 horas y el sábado 22 en el Centro Cultural Juan Beckmann en Tequila (José Cuervo 124) a las 18:00 horas. La entrada es libre.

Este concierto, ideado por el compositor y director argentino Marcelo Rodríguez Scilla, contempla la interpretación con orquesta y coro de algunas de las más importantes composiciones de genios del siglo XX como John Lennon y Paul McCartney de The Beatles; Carlos Gardel y Astor Piazzolla.

Sobre el repertorio, las piezas de The Beatles que interpretarán son “Eleanor Rigby”, “Help”, “Yesterday”, “Michele” y “The long and winding road”. De Carlos Gardel sonarán “Volver”, “Soledad” y “El día que me quieras” y de Astor Piazzolla se escuchará “Invierno Porteño”, “Milonga del ángel”, “Oda para un hippie”, “Oblivion” y “Adiós Nonino”.

No es la primera vez que Marcelo Rodríguez Scilla visita Jalisco, ya lo había hecho en 2016 y en el 2017. “En ‘Genios del siglo XX’ hay una idea de interconectar tres distintas formas musicales de destacadísimos compositores como en el caso de The Beatles, Lennon y McCartney, del tango tradicional el de Gardel y la obra del maestro Piazzolla. Se eligió un repertorio donde se pueden escuchar obras que en su gran mayoría son de altísima repercusión mundial”, dijo en entrevista el artista argentino, quien especialmente hizo los arreglos para la Orquesta de Zapopan y el Coro de la Fundación Beckmann.

“La idea es mostrar que músicos de distintas extracciones y distintas formas musicales, logran llegar al público con excelentes composiciones melódicas, armónicas y rítmicas que marcaron el camino de otros compositores y que en todos los casos tienen como lazo común, la belleza de las obras, pero además la idea de renovación que siempre tiene la música y el arte en general”.

Marcelo Rodríguez Scilla es el creador de la Camerata Porteña por solicitud del mismo maestro Astor Piazzolla en 1986. Es compositor, arreglista, director, instrumentista y cantante. Siempre ha tenido la convicción de que la música es un lenguaje universal.