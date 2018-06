Comunidad artística jalisciense declara sus inclinaciones políticas

Un grupo de artistas de la escena local se reunieron ayer para pronunciarse a favor de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República Mexicana, y hacer un llamado a la sociedad para votar por el político, explicando que el movimiento del presidenciable incluso lo ha superado a él mismo, así lo externa, el artista plástico José Luis Malo.

“Se trata de tener unidad, pero en lo particular para mí es un pronunciamiento a favor de un movimiento que está encabezando Andrés Manuel López Obrador, un movimiento que ya lo superó y que tiene que ver con un cambio de actitud de la sociedad, un cambio de nuestra historia de México sobre lo que está pasando ahora, es un llamamiento en cuanto a mí respecta, a votar por él, pero a poner nuestro granito de arena, a no caer en actos de corrupción, a no ser el principio de ella, que la sociedad participe activamente en demandarle al mismo López Obrador cuando se vean estos actos de corrupción”.

Explica que ahora mismo son alrededor de 30 artistas los que suscriben el llamamiento y esperan que se sumen más creativos a la iniciativa, por ahora destacan los nombres de Balo Pulido, Gabriela Tolentino, Humberto Brujo López Trejo, Santos Urbina y Elena Urbina, entre otros. En la charla que mantuvieron ayer, iban a desarrollar ideas para tener una propuesta entorno al oficio del arte y en favor de la sociedad en general, para hacerla pública en días posteriores.

“La reunión va a continuar, generar lluvia de ideas y generar una propuesta para poderla hacer pública en cuanto a qué queremos que cambie, es hacer una declaración en torno al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, entorno al cambio que se quiere, que no tiene que ver con Morena o con un partido político, sino con México mismo”.

Malo señala también que no representan un colectivo, pero sí son artistas que quieren mantener una unidad en torno al movimiento de AMLO. “A alguien se le ocurrió la idea, empezamos a llamarnos por teléfono, cada uno tiene su propia opinión que es muy plural, no hay ningún grupo, no es un colectivo ni nada de eso, es conjuntar ideas los que pensamos entorno a un candidato presidencial y cada quien tiene su forma de pensar”.

Cultura a las calles

Algunas de las ideas expuestas son el tema del espacio público propuesto por Tolentino, resaltando que muchos artistas independientes prefieren mostrar su propuesta en las calles por no tener un apoyo con las autoridades enfocadas en el tema cultural, sin embargo el artista que está en las calles se ve en conflictos de hacer su trabajo y vivir de ello por no contar con los permisos necesarios: “Yo ahí empecé mi carrera, obtuve una fuerza y un apoyo completo de la sociedad en la calle”, la pintora considera que el espacio público debería estar más tomado por el arte.

Asimismo, Balo Pulido externa que ahora mismo la cultura se ve elitista y que la clase de arte debe ser una materia fija para los jóvenes. “Algo de la violencia que nos está sucediendo es a raíz de que no hay una cultura, quien toma un pincel no tomará un arma jamás, se sensibilizará, se volverá ecologista y pacífico. Los antiguos políticos, desde hace mucho tiempo, han tomado la cultura sólo como un negocio para unos cuantos y los amigos; de por sí el presupuesto es muy poco y no lo han sabido repartir, ya dejemos que el arte sea una moneda de cambio para ellos”.

José Luis Malo advierte que si AMLO llega a la presidencia tocará “fiscalizar realmente su trabajo y estar muy pendiente de tomar una actitud activa y de trabajar en todo esto que puede significar un cambio verdadero para México”.

SABER MÁS

¿Quiénes son estos artistas?

• Ignacio Larios “Nacho Cucuracho”/ Titiritero

• Javier Serrano/Director de teatro

• Enrique Lázaro/Galerista

• Ana Romo/Teatro

• Franzelia Barrios/Profesoa de arte

• Magadelana Piedra/Escultora

• Jorge Alberto Bustos/Artista plástico

• Violeta Rivera/Restauradora

• Francisco Sánchez/Artista plástico

• Moi/Escritor y pintor

• Claudia Berdejo/Profesora de arte

• Manuel Piedra/Promotor

• José Luis Malo/Pintor

• Balo Pulido/Pintor

• Roberto Pulido/Pintor

• Gabriela Tolentino/Pintora

• Humberto Brujo López Trejo/Pintor

• Santos Urbina/Dibujante

• Elena Urbina/Fotógrafa